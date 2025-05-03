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Okullar erken mi kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman, kaç gün?

Milyonlarca öğrenci 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi, “Okullar bayramdan önce mi kapanacak?” konusunu gündeme taşıdı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine çevrilirken, Bakan Yusuf Tekin de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki 2025 yılında okullar hangi tarihte kapanacak? Yaz tatili Kurban Bayramı ile birleşiyor mu? İşte MEB’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre detaylar…

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 10:32
Okullar erken mi kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman, kaç gün?

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Milyonlarca öğrenci 2025 yaz tatili takvimini merak ediyor. Özellikle Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi, "Okullar bayramdan önce mi kapanacak?" konusunu gündeme taşıdı. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine çevrilirken, Bakan Yusuf Tekin de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacağını paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Bakan Tekin açıkladı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 KURBAN BAYRAMI İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, televizyon kanalında katıldığı canlı yayında konuyla ilgili açıklamada bulundu:

"Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok."

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