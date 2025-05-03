CHP’li belediyelerde çalışanlar maaşını alamayınca etrafı çöp dağları sardı!

İstanbul Beşiktaş Belediyesi, önceki gün işçilerin maaşlarını yatırmadı. Bunun üzerine temizlik işçileri, grev yaptı. Bazı mahallelerde çöplerin toplanmaması nedeniyle cadde ve sokaklardaki konteynerler ile çevresinde çöp dağları yükseldi.



Mecidiye Mahallesi Büyükkuyu Sokak'ta oturan 85 yaşındaki Mehmet Akça, "Kokudan sokağa çıkamaz olduk. Bıktık artık" ifadesini kullandı. Muhasebecilik yapan Koray Çilekçi, "Her taraf pislik içinde. Şikayetimiz bu. Belediyeden tek istediğimiz şey çöplerin toplanması. Bu, neredeyse 2-3 ayda bir Beşiktaş'ta devamlı tekrarlanan bir olay" diyerek yetkilileri uyardı.



AYAKLAR KOKTU

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'ni CHP'li belediye kaderine terk etti. Toplanmayan çöpler nedeniyle esnaf tepkilerini dile getirdi. Esnaf, sitenin yıllardır bu sorunla uğraştığını belirtirken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sanayi atıklarını toplayıp, imha etme konusunda lisansı olan firmalarla görüşmelere devam ediyoruz" dedi.

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