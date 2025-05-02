TEKNOFEST KKTC’de kapılarını açtı! Ada halkından yoğun ilgi

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC, dün Eski Ercan Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak teknoloji için çalışıyoruz. TEKNOFEST adil bir dünyanın tohumudur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yanı sıra 22 farklı ülkeden 47 binden fazla katılımcı, 4 Mayıs'a kadar sürecek olan bu etkinlikte yer almak için başvuru yaptı. Festivalde önemli yarışmaların düzenleneceği açıklandı.

Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR ve diğer milli hava araçlarının sunduğu görsel şölen, katılımcılardan tam not aldı.