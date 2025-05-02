PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

TEKNOFEST KKTC'de kapılarını açtı! Ada halkından yoğun ilgi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
TEKNOFEST KKTC’de kapılarını açtı! Ada halkından yoğun ilgi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KKTC, dün Eski Ercan Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada, "TEKNOFEST kuşağı olarak insanlığa nefes olacak teknoloji için çalışıyoruz. TEKNOFEST adil bir dünyanın tohumudur" ifadesini kullandı.

Kıbrısta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiyenin kırmızı çizgisidirKıbrısta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiyenin kırmızı çizgisidir
Kıbrıs'ta TEKNOFEST rüzgarı: "KKTC, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir"

Türkiye'nin yanı sıra 22 farklı ülkeden 47 binden fazla katılımcı, 4 Mayıs'a kadar sürecek olan bu etkinlikte yer almak için başvuru yaptı. Festivalde önemli yarışmaların düzenleneceği açıklandı.

Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2, HÜRKUŞ, ANKA, AKSUNGUR ve diğer milli hava araçlarının sunduğu görsel şölen, katılımcılardan tam not aldı.

Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTCde! Selçuk Bayraktardan Turkuvaz Medyaya özel teşekkürTakvim.com.tr TEKNOFEST KKTCde! Selçuk Bayraktardan Turkuvaz Medyaya özel teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvime konuştu! Başkan Erdoğanı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandıKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvime konuştu! Başkan Erdoğanı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
CANLI | Dünya İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’ni izleyecek! Turkuvaz Medya’nın ev sahipliği ve Başkan Erdoğan’ın katılımıyla sektörün devleri bir araya geliyor
İşte yeni hayat | Çalışma yaşamına ve emekliliğe ilişkin yeni reformlar yolda!
Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yarısı Bizden Kampanyası’na 1 milyon 875 bin liralık destek başlıyor
15 yıldır çözülemeyen sır ölüm! Can Paksoy’a Yargıtay şoku! Holding veliahtı için gözler Ceza Kurulu’nda
Takvim.com.tr TEKNOFEST KKTC’de! Selçuk Bayraktar’dan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür
Kırpılmış görüntü ile algı! CHP’li Adnan Beker’in şoförü aracı polis memurunun üzerine sürdü! Olay anı güvenlik kamerasında
Lütfü Savaş’tan CHP’li Özgür Özel’e reçete | Şaibeli kurultaydan girdi İBB’ye terör soruşturmasından çıktı! Sizler gibi terörün gölgesinde ’DEM’lenmedim
Bakan Kurum’dan iftiralara sert tepki: CHP’li Özel’e tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! Bakan Yerlikaya açıkladı: 409 kişi gözaltına alındı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı
Esad düştü İran’ın Marshall planı çöktü! 400 milyar dolarlık emperyal fiyasko: Flaş USAID detayı
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir
Kıbrıs’ta TEKNOFEST rüzgarı: KKTC, Türkiye’nin kırmızı çizgisidir
Signalgate skandalı Beyaz Saray’dan kovdurdu! ABD basınından Mike Waltz iddiası: Trump emri verdi
TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular
Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...