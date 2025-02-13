Mansur Yavaş'ın "adaylık" planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu "değil" diyor ama... Kimlerle "Masa" kuracak?

İMAMOĞLU: YAVAŞ ADAY OLMAYACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını iddia etti. Radyoculara konuşan Ekrem İmamoğlu adaylık meselesine ilişkin şunları söyledi:

"Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz. Gazeteci birkaç arkadaşımızla da dün, bugün görüştüğümüz için, ifade ettiğim şeylerin aynılarını da burada da ifade edebilirim. Sonuçta Mansur Bey'in farklı bir bakışı var. 'Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken' diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı düşünmediğini ifade etti."

"Erken-geç" tartışmasına katılmadığını söyeleyen İmamoğlu "Sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur. Ben, Türkiye için çok önemli fırsatlar barındıran bir yola, cesaretle partimizin adım attığını düşünüyorum. Bu bir demokrasi devrimidir. Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir. Geç, erken tartışmasına da ben katılmıyorum. Koşullara, zamana, zamanın ruhuna göre bu değişebilir." iddiasında bulundu.