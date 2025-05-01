Siyasilerden 1 Mayıs paylaşımı

Cevdet Yılmaz, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasında, refahında ve güçlenmesinde en büyük paya sahip olan; emeğiyle, alın teriyle Türkiye'yi büyüten tüm işçi ve emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Gazi Meclisimizde düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programında işçi kardeşlerimizle bir araya geldik.

Çalışma hayatında ahengi ve iş birliğini sağlamayı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeyi, en iyi şekilde üretmeyi, iktisadi gelişmeyi, hakça bölüşülen refahı ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı bir ödev olarak göreceğiz.

En kutsal varlığımız olan emeğin değerini artıracağız, adaleti sağlayacağız ve işçisiyle, işvereniyle güçlü bir Türkiye istikâmetinde hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Bugün Milletin Meclisinde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin şahsında 81 ilimizdeki tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, 1 Mayıs'ın barış ve kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.