RTÜK sokak röportajları için çalışma başlattı: Ana haber ve TV’lerde yayınlanmayacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (AA) "YOL GÖSTERİCİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"

Şahin, RTÜK olarak önceliklerinin medya yayıncılığında kaliteyi artırmak, ifade özgürlüğüyle toplumsal sorumluluk arasında sağlıklı bir denge kurmak ve bilinçli bireylerden oluşan güçlü, büyük topluma katkı sunmak olduğunu belirterek, bu doğrultuda medyada yol gösterici pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti. Medyanın yalnızca teknik olanaklarla değil, topluma duyduğu saygı, taşıdığı sorumluluk ve etik duruşla da güçlendiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti: "Ailemiz, çocuklarımız, kadınlarımız, toplumumuzun mihenk taşları. Onlara zarar veren, ailemizle, çocuklarımızla ve toplumumuzun her kesimini ilgilendiren dezavantajlı gruplarımızla izleyemeyeceğimiz, onlarla birlikteyken takibinden bile utanacağımız görüntüleri halkımız önüne koymayınız. RTÜK olarak da tam olarak bu görevi yerine geçirmek için buradayız." Geçmişten bugüne düzenlenen çalıştaylarda "Medya böyle devam ettiği sürece dördüncü kuvvet mi?" sorusunun sorulduğuna işaret eden Bakan Tekin, zirvenin sonuç raporunda yer alan maddelerin uzun yıllardır tartışıldığını belirtti. Medyadaki bazı içeriklere ilişkin eleştirilerde bulunan Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün gelinen noktada ben aslında karşı tarafınızda yer alan bir kişiyim. Üretilen içeriğin artık çocuklarımız, toplumumuz açısından, ChatGPT'nin önerdiği o değerler açısından sorun ürettiğini gördüğümüz için diyoruz ki çocuklarımıza bu anlamda bağımlılıktan uzaklaşın. Bu anlamda bağımlı olmayın. Çünkü medya bırakın dördüncü kuvvet olmayı, tırnak içinde söylüyorum, kimse yanlış anlamasın ama genelde kötü şeyler ön plana çıktığı için artık çocuklarımız açısından zehirli içerikler üreten bir platform haline dönüştü ve hepimiz bundan muzdaribiz. İşin ilginç yanı, bir araya geldiğimizde, herkes bu hususun altını çiziyor, aynı doğruları söylüyor ama en nihayetinde ortaya arzu etmediğimiz sonuçlar çıkıyor." RTÜK'ün düzenlediği zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Tekin, "Böyle devam edersek, böyle sürerse güçlü bir medyamız olmayacak. Doğal olarak bilinçli bir toplum hayalimizden uzaklaşacağız ve en nihayetinde de ülke olarak zayıflamış olacağız. Bu sadece medya için geçerli değil, toplumsal alanın her noktasında temsil ettiğimiz roller itibarıyla mesleğimize ve temsil ettiğimiz değerlere saygılı davranmak durumundayız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (AA) "TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN BİZE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Tekin, RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalara Bakanlık olarak destek verdiklerinin altını çizdi. İlk kez eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı döneminde medya okuryazarlığını gündemlerine aldıklarını anımsatan Tekin, bu eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağında sistem okuryazarlığı kavramının yer aldığını, bu kavramın içerisindeki en önemli başlığın medya okuryazarlığı olduğunu belirtti. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) RTÜK ile koordineli biçimde içerikler ürettiklerine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti: "Çocuklarımızın medyayı sağlıklı kullanmaları, bağımlı olmadan medyadan faydalanabilmeleri için ve medyayı güçlü toplumun bir parçası olarak değerlendirebileceğimiz, eğitim sürecimizin bir unsuru olarak görebileceğimiz çalışmaları biz birlikte yürütüyoruz. Ben o vesileyle Ebubekir Başkan şahsında RTÜK üyelerine ve çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu çalışmalarımızı yaparken toplumun tüm kesimlerinin bize destek olmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz." "HEPİMİZ BU ÜLKENİN VATANDAŞIYIZ VE BU ÜLKENİN DEĞERLERİ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimini tamamlayan bir gencin hayatının yaklaşık yüzde 10'unu okulda geçirdiğinin altını çizerek, Bakanlık olarak eğitim öğretim alanında çalışırken sadece okulları ve öğretmenleri değil aynı zamanda toplumun tamamını bu sürecin bir paydaşı olarak gördüklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi. (AA) Toplumun paydaş olarak görülmediği durumda eğitim öğretimin başarısız olacağını söyleyen Tekin, şöyle konuştu: "O yüzden katıldığım bütün ortamlarda sürekli bir çağrıyı yineliyorum. Diyorum ki gelin çocuklarımızı hep beraber eğitelim. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve hepimiz bu ülkenin değerleri konusunda hemfikiriz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize bu anlamda destek olmak isteyen herkesin desteğine açığız. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, sanatçılar, medya temsilcileri, kim 'Biz de bu süreçte elimizi taşın altına koymak istiyoruz, biz de size destek olmak istiyoruz.' diyorsa buyursun gelsinler. Çünkü hepimiz ortak bir değer veya ortak bir amaç uğruna mücadele ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha güçlü, daha demokratik, daha müreffeh bir ülke olması için mücadele ediyoruz. Biz çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek istiyoruz. Bize bu konuda destek olacak herkese kapımız ardına kadar açık."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (AA) MEDYA DOĞRU ELLERDE İYİLİK ARACI

Medyanın yalnızca toplumu yansıtan bir ayna olmadığını, aynı zamanda toplumu şekillendirdiğini vurgulayan Bakan Göktaş ise, "Medya, doğru ellerde büyük bir iyilik aracına dönüşebilir. Ancak yanlış ellerde, aynı güç toplumsal değerleri aşındıran, ayrıştırıcı ve hatta zararlı bir araca dönüşebilir." diye konuştu. Göktaş, bazı gündüz kuşağı televizyon programlarının aile yapısına ve çocukların değer dünyasına olumsuz etkilerde bulunduğuna dikkati çekerek, bu içeriklerin sadece birer televizyon programı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Bu içerikler, aile yapımıza, çocuklarımızın değer dünyasına doğrudan etki eder." diye konuştu. Göktaş, dizilerdeki şiddetin, ihanetin ve lüks yaşamın yüceltilmesinin özellikle gençlerin hayat algısını bozduğunu, çocuk programlarında kullanılan dil ve davranış biçimlerinin ise kişilik gelişimlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi. "SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAZIRLANMASI ELZEM"

Kadın temsilinde kullanılan dilin ve kalıpların bir takım ön yargıları yeniden ürettiğini aktaran Göktaş, şunları söyledi: "Peki ne yapabiliriz? Aile dostu bir medya yaklaşımını teşvik ederek, topluma sağlıklı, değerlerimizi yaşatan, umut ve sorumluluk aşılayan içerikler sunabiliriz. Bu anlamda medya içeriklerinin reyting kaygısıyla değil tam da bu sorumluluk bilinciyle hazırlanması elzemdir. Şiddeti, reyting skalasından çıkarmayı önemsiyoruz. İşte 2025 yılını, Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle Aile Yılı olarak ilan etmemizin temel amacı bu sorumluluk bilincini hatırımızda tutmak ve hatırlatmaktır. Bunun yanı sıra kadınların güçlü temsiline alan açan içeriklerin artmasına da katkı sunsun." Göktaş, medyanın sunduğu haberlerin, dizilerin, reklamların ve sosyal medya içeriklerinin sadece bilgi vermekle kalmadığını, aynı zamanda toplumun ortak duygusunu, düşünme biçimini ve davranış kalıplarını da biçimlendirdiğini söyledi. Bu nedenle medya konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ve bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Yapımcılar ile medya ve dijital platform temsilcileriyle sık sık bir araya gelerek içeriklerin toplum üzerindeki etkilerini ele alıyoruz. Olumlu örneklerin teşvik edilmesi ve zararlı içeriklerle mücadelenin önemini her fırsatta vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.