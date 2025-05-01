İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında saat 05.30'dan itibaren bazı metro duraklarının seferlere kapatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada 1 Mayıs kapsamında alınacak önlemler ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.
İşte İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstabul'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Sendikalarla yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ ise Kartal Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak.
Diğer taraftan, çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul'un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı da idaremizce yakinen takip edilmektedir. Bu ve benzeri çağrılarla toplanmaya çalışan hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyecektir.
İstanbul'da, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek için bir dizi tedbir kararı alınmıştır. Bu amaçla alınan tedbir kararları, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde planlanmıştır:
Trafik polisi (AA)
TEDBİR KARARLARI VE KURUMLARA DAĞILIMI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):
- Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,
-İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,
-Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,
Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM) (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):
AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirilmesi,
Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):
Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin isim ve irtibat bilgilerinin ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,
Metro (AA)
İETT Genel Müdürlüğü - Metro A.Ş.;
30 Nisan 2025 günü saat 20.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar;
-Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren;
1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,
3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,
4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,
5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,
6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,
7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,
8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,
9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,
10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,
11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)
12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,
İdo A.Ş Ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,
1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,
Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,
Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,
(İSPARK Tic. A.Ş.); 1 Mayıs 2025 günü;
-Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,
Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,
İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü,
Belirlenen saatlerde ve sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Su panzerlerinin su ihtiyacını karşılamak ve olabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı görev yapmak üzere) belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,
Yol Bakım Müdürlüğüne;
-Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda iş makinesi ve kamyonun belirtilen noktalarda hazır bulundurulması,
Zabıta Daire Başkanlığı;
1 Mayıs 2025 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibinin görevlendirilmesi, personelinin bilgilendirilerek dikkatli olunması,