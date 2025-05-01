Deniz ulaşımı (AA)



İstanbul Liman Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı

Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinenin kurularak gerekli görev planlamasının yapılması,

TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İl Sağlık Müdürlüğünce;

İl Sağlık Müdürlüğü'nce; 1 Mayıs 2025 günü belirlenen saat ve sayıda ambulansın belirtilen yerlerde sağlık personeli (Doktor ve Hemşire) ile birlikte görevlendirilmesini,

Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy, Kartal ve yakın çevredeki hastanelerin başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması,

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binaları nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

2. Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

3. Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5. Unkapanı Köprüsü

6. Galata Köprüsü

7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

9. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

10. Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

11. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

12. Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

13. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

14. Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

16. Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

17. 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

18. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar