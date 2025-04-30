RTÜK’ten sokak röportajlarına ayar!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 17:06:49

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajlarının bireysel görüşler içerdiğini ve bu görüşlerin toplum geneline mal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, RTÜK olarak bu röportajlara yönelik özel bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Şahin, bu içeriklerin haber kanalları ve televizyonlarda yayınlanmaması yönünde hukuki ve idari çalışmaların sürdüğünü de belirtti.

Şahin'in açıklamaları, RTÜK himayesinde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi"nin ikinci gününde, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, medya temsilcileri ve üniversite rektörleri de katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasında medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Şahin, sosyal medya içeriklerinin bilimsel yayıncılık kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi. Şahin, bu içeriklerin toplumsal etkisinin göz ardı edilemeyeceğini, kimi zaman şiddet unsurları içerdiğini ve bilgi kirliliğine neden olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı, zirvede yapılan değerlendirmeler sonucu aile yapısını zayıflatan içeriklerin artış gösterdiğini ve medya dilinde toplumu destekleyen, değerleri koruyan bir yaklaşımın teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Bu kapsamda sokak röportajlarına dair yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu ve içeriklerin yayınlanmasına sınırlamalar getirilebileceğini söyledi.

Gündüz kuşağı programlarına da değinen Şahin, bu yayınların RTÜK'e gelen en yoğun şikâyet konularından biri olduğunu belirtti. Programlarda mahremiyet ihlallerinin ve şiddet temalarının sıkça yer aldığına dikkat çeken Şahin, kurgu karakterlerin yasaklanması, pozitif içerik şartı getirilmesi ve bazı programların canlı yayından kaldırılması gibi adımların değerlendirildiğini açıkladı.

Medya kuruluşlarına da çağrıda bulunan Şahin, yayıncıların kendi çocuklarına izletmeyeceği içerikleri kamuoyuna sunmamaları gerektiğini söyledi. RTÜK'ün toplumun hassasiyetlerine duyarlı yayınlar konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Şahin, halktan gelen şikâyetleri dikkate alarak gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.