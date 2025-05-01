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1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki 1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 08:24
1 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı? 1 Mayıs kargolar dağıtım yapıyor mu?

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kargo firmalarının açık olup olmayacağı yurt içi ve yurt dışı gönderim yapmak isteyenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte 1 Mayıs Perşembe günü MNG, Yurtiçi, Aras, PTT, Sürat Kargo çalışma saatleri.

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1 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo şirketlerinin çalışma saatleri, diğer kurumlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, her kargo firmasının kendi işletme durumuna göre çalışma gün ve saatleri değişiklik gösterebilir. İşte, kargolardan alınan o bilgiler;

  1. Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü birimler kapalı olacaktır.
  2. Aras Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla hizmet verilmemektedir.

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  1. MNG Kargo: MNG Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü MNG kargo da resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.
  2. Sürat Kargo: Resmi tatil olması dolayısıyla 1 Mayıs Perşembe günü şubeler hizmet vermeyecek.

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  1. UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
  2. PTT Kargo: 1 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması dolayısıyla bazı şubelere gönderi teslimatı işlemleri gerçekleşirken, dağıtım ve teslimat yapılamayacak.

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1 Mayıs Perşembe günü kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabilir. Resmî tatil kapsamında alınacak güncel kararlar doğrultusunda bazı şubeler kapalı olabilir ya da sınırlı hizmet verebilir. Bu nedenle vatandaşlar gönderi işlemlerinde aksaklık yaşamamak için ilgili kargo firmasıyla iletişime geçerek detaylı ve güncel bilgiye erişebilir.

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