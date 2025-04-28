6.2 ve 5.9’luk depremler sonrası hasar tespit raporu! İstanbul’da kaç bina incelendi, kaçı hasarlı?

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 ve Büyükçekmece'deki 5.9'luk depremler büyük korku ve paniğe yol açtı. Birçok kişi park, bahçe ve mesire alanlarında sabahladı.



Depremin ilk gününde bugüne devlet milletinin yanında yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kabine İstanbul'da kriz masası kurdu.



Depremin geride bıraktığı hasarı tespit etmek için kollar sıvandı.

İstanbul'da 6.2 ve 5.9'luk iki deprem sonrası 18 bin 74 binada hasar tespit incelemesi yapıldı (Takvim.com.tr)





18.074 BİNA İNCELENDİ... KAÇI HASARLI?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı.