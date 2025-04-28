SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Donald Trump başkanlık dönemlerini The Atlantic dergisine anlattı! "İkinci dönemimde hem ülkeyi hem dünyayı yönetiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic'e verdiği mülakatta iç ve dış politikadan 3. dönem tartışmalarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Trump, ilk başkanlık döneminde ülkeyi yönetirken sahtekarlarla mücadele ettiğini, ikinci döneminde ise hem Amerika'yı hem dünyayı yönettiğini söyledi. 3. dönem başkanlığa sıcak bakmadığını belirten Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'e güven duyduğunu ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:36 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 20:36
Donald Trump başkanlık dönemlerini The Atlantic dergisine anlattı! İkinci dönemimde hem ülkeyi hem dünyayı yönetiyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Trump, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta iç politikadan dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

Trump, daha önce Signal uygulamasından Yemen'e yönelik saldırı planlarının paylaşılmasıyla ilgili "skandalda" adı geçen Jeffrey Goldberg'in editörlüğünü yaptığı dergiye verdiği mülakatta ilk dönem başkanlığı ile ikinci dönemini kıyasladı.

2016-2020 döneminde daha fazla iç sorunla uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Trump, "İlk dönemimde yapmam gereken iki şey vardı; ülkeyi yönetmek ve hayatta kalmak. Bu esnada sahtekar adamlarla uğraşıyordum. İkinci dönemde ise hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum." dedi.

Yaptığı işten "çok keyif aldığını" ifade eden Trump, mülakat genelinde, 2. başkanlık dönemindeki kararlarından ve adımlarından daha emin olduğu mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

3. DÖNEM DE BAŞKANLIĞA SICAK BAKMIYOR

ABD Başkanı, 3. dönem başkanlık fikrine nasıl baktığıyla ilgili soruya yanıt verirken, kendisinin böyle bir arayışta olmadığını söyledi, ancak alternatif yaklaşımlara açık olduğunu belirtti.

Trump, "Bu, büyük bir kırılma olurdu, değil mi? Belki de ben sadece bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil ve bence bunu yapmak çok zor bir şey olurdu." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'E GÜVENİYORUM"

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini ve anlaşmanın yapılacağına inandığını belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna barış müzakereleri sürecinde "iyi olacağını" belirterek, "Pek çok hayatı kurtarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya - bu bizim hayatlarımız değil, ama bu durum Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabilir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

SİGNAL'DEN YEMEN SAVAŞ PLANLARININ PAYLAŞILMASI TARTIŞMASI

Diğer yandan Trump, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı bir Signal sohbet grubuna, The Atlantic'in editörü Goldberg'in "yanlışlıkla" eklenmesi olayıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Trump, bu konuda hem Savunma Bakanı Pete Hegseth'e hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a güvendiğini söyleyerek, "Onunla (Hegseth) bir konuşma yaptım, olumlu bir konuşma. Bence kendini toparlayacak." dedi.

Waltz'un da bu konudan dolayı medyada epey eleştirildiğini kaydeden ABD Başkanı, "Waltz'un iyi durumda olduğunu" dile getirdi.

SINIR GÜVENLİĞİNE VURGU: JOE BIDEN YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Sınır güvenliği ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişi konusunda önceki Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, kendi başkanlığı döneminde sınır güvenliği konusunda "çok başarılı" adımlar attıklarını anlattı.

AMERİKALI MİLYARDERLERİN YAKINLIĞI

ABD Başkanı, bu dönemde çok sayıda Amerikalı milyarderle nasıl yakın bir ilişki kurduğu ile ilgili bir soruya yanıt verirken, "Bu sadece daha yüksek bir saygı seviyesi. Bilmiyorum. Belki de başlangıçta beni tanımıyorlardı ama şimdi tanıyorlar." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Trabzonspor U19 - Barcelona U19 | CANLI
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Avrupa’da elektrik krizi! İspanya, Portekiz, Fransa... | Normalleşme 1 hafta sürebilir
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Başkan Erdoğan’dan Roma seferi! İtalya’da Meloni ile bir araya gelecek
Görüntüler ortaya çıktı: İngiliz boksör taksici Kadir Biçer’i böyle darbetti
Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!
Başkan Erdoğan’dan CHP faşizmine sert tepki: Tahtımı veririm mazlumu vermem
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor
Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor geldi! Mattia Ahmet Minguzzi’nin katilin kemik yaşı belli oldu
En fazla askeri harcama yapan ülkeler hangileri? Silahlanmada rekor seviye: Listede Türkiye de var! %110’luk artışla...
İmamoğlu’nun bantçı koruması ifadede döküldü! Birçok kez kamera kapattık itirafı... CHP’den bavul dolusu jammer yalanı
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!
25 kilo eriyen Türkan Şoray’ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam’ın Al Yazmalı’sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...