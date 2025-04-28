Donald Trump başkanlık dönemlerini The Atlantic dergisine anlattı! "İkinci dönemimde hem ülkeyi hem dünyayı yönetiyorum"

Yaptığı işten "çok keyif aldığını" ifade eden Trump, mülakat genelinde, 2. başkanlık dönemindeki kararlarından ve adımlarından daha emin olduğu mesajını verdi.

2016-2020 döneminde daha fazla iç sorunla uğraşmak zorunda kaldığını anlatan Trump, "İlk dönemimde yapmam gereken iki şey vardı; ülkeyi yönetmek ve hayatta kalmak. Bu esnada sahtekar adamlarla uğraşıyordum. İkinci dönemde ise hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum." dedi.

Trump, daha önce Signal uygulamasından Yemen'e yönelik saldırı planlarının paylaşılmasıyla ilgili "skandalda" adı geçen Jeffrey Goldberg'in editörlüğünü yaptığı dergiye verdiği mülakatta ilk dönem başkanlığı ile ikinci dönemini kıyasladı.

ABD Başkanı Donald Trump. (AA)

3. DÖNEM DE BAŞKANLIĞA SICAK BAKMIYOR

ABD Başkanı, 3. dönem başkanlık fikrine nasıl baktığıyla ilgili soruya yanıt verirken, kendisinin böyle bir arayışta olmadığını söyledi, ancak alternatif yaklaşımlara açık olduğunu belirtti.

Trump, "Bu, büyük bir kırılma olurdu, değil mi? Belki de ben sadece bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bu yapmak istediğim bir şey değil ve bence bunu yapmak çok zor bir şey olurdu." ifadelerini kullandı.

"PUTİN'E GÜVENİYORUM"

Öte yandan Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini ve anlaşmanın yapılacağına inandığını belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna barış müzakereleri sürecinde "iyi olacağını" belirterek, "Pek çok hayatı kurtarmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, Ukrayna ve Rusya - bu bizim hayatlarımız değil, ama bu durum Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanabilir." yorumunu yaptı.