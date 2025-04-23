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"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefiyle atılan adımlar sonuç veriyor. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin telkinleri sonrası İmralı, PKK'nın selasını okudu.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.



Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü.



DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşme sonrası DEM Parti'den "Dünden daha umutluyuz" açıklaması geldi.

Pervin Buldan: “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” (Takvim.com.tr)





PERVİN BULDAN: ÖCALAN'I İLK DEFA BU KADAR UMUTLU GÖRDÜM



Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası DEM Parti, 4. kez İmralı'ya gitti.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'dan dönen Pervin Buldan'ın "İlk defa Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm" dediğini aktardı.