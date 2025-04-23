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PKK için fesih vakti! Başkan Erdoğan MKYK sonrası ne dedi, Pervin Buldan İmralı'da ne gördü? İşte kulislerde konuşulan tarih

Terörsüz Türkiye'nin seher vaktine gelindi. DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul eden Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası "En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız" dedi. AK Parti'nin iki kritik ismi de sürecin yakın bir zamanda neticeleneceğini duyurdu. Nisan sonu işaret edildi. DEM Partili Pervin Buldan ise İmralı'ya yapılan 4. ziyaret sonrası “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” dedi. Şimdi gözler PKK'nın silah bırakıp kendini feshedeceği kongrede.

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 10:07
PKK için fesih vakti! Başkan Erdoğan MKYK sonrası ne dedi, Pervin Buldan İmralı’da ne gördü? İşte kulislerde konuşulan tarih

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"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge" hedefiyle atılan adımlar sonuç veriyor. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin telkinleri sonrası İmralı, PKK'nın selasını okudu.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, DEM heyetinin yaptığı 3. ziyarette "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısında bulundu.

Sürece müteakip iç siyasette hareketlilik görüldü.

DEM Parti siyasi partileri bilgilendirme turuna çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşme sonrası DEM Parti'den "Dünden daha umutluyuz" açıklaması geldi.

Pervin Buldan: “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” (Takvim.com.tr)Pervin Buldan: “İlk defa Öcalan’ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm” (Takvim.com.tr)


PERVİN BULDAN: ÖCALAN'I İLK DEFA BU KADAR UMUTLU GÖRDÜM

Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası DEM Parti, 4. kez İmralı'ya gitti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'dan dönen Pervin Buldan'ın "İlk defa Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm" dediğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: İHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: İHA)


BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme sonrası Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili kritik bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MKYK'sında "DEM heyeti ile görüştük. Görüşme çok olumlu geçti. Çok iyi geçti. En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız" dediğini aktardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (AA)AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (AA)


"NİSAN SONU ÖNEMLİ BİR ADIM GÖRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Bu ay yeni gelişmeler olabilir" mesajı verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ise "Nisan sonu önemli bir adım görmeyi umut ediyoruz" dedi.

AK Parti kulislerinde Başkan Erdoğan'a nisan ayı sonu itibarıyla PKK terör örgütünün silah bırakma kararı alacağı ve kendini feshedeceği yönünde bilgi verildiği konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (AA)

BAHÇELİ: PKK ÖRGÜTSEL FESİH İŞLEMİNİ TAMAMLAMALI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, PKK'nın örgütsel fesih işlemini derhal tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır. Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir" dedi.

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