2025 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Arefe ve bayram tarihleri

Tatil süresi ve bayramın hangi günlere rastladığı da şimdiden merak konusu oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı 'nın tüm detayları ve yılın diğer dini günleri takvimi…

Bu tarihler dikkate alındığında, bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte 4 gün süreceği görülüyor. Ancak, resmi makamlar tarafından tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ek tatil kararı alınması durumunda vatandaşlar uzun bir bayram tatili yapabilecek.

🕋 KURBAN İBADETİNİN ANLAMI VE BAYRAMIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan sarsılmaz teslimiyetinin bir nişanesi olarak kutlanıyor. Kurban ibadeti, dünya malına olan aşırı bağlılığı terk etmek, paylaşmak ve dayanışmayı artırmak gibi derin manevi anlamlar taşıyor. Bu mübarek günlerde kesilen her kurban, İslam'ın sosyal adalet anlayışının ve Allah'a yaklaşma gayretinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Hadis-i şeriflerde de vurgulandığı üzere, kurban kesen kişinin her bir tüyü için sevap yazılır. Bu nedenle Kurban Bayramı, sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda aile ziyaretlerinin, dostlukların ve yardımlaşmanın pekiştirildiği bereketli bir dönemdir.