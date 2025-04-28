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2025 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Arefe ve bayram tarihleri

Milyonlarca Müslümanın sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'nın 2025 yılı tarihleri netleşti. İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyan Kurban Bayramı, bu yıl Haziran ayına denk geliyor.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 16:01
2025 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Arefe ve bayram tarihleri

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Tatil süresi ve bayramın hangi günlere rastladığı da şimdiden merak konusu oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı'nın tüm detayları ve yılın diğer dini günleri takvimi…

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Takvime göre bayram şu şekilde kutlanacak:

🔶 Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

🔶 Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

🔶 Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

🔶 Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

🔶 Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Bu tarihler dikkate alındığında, bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte 4 gün süreceği görülüyor. Ancak, resmi makamlar tarafından tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ek tatil kararı alınması durumunda vatandaşlar uzun bir bayram tatili yapabilecek.

🕋 KURBAN İBADETİNİN ANLAMI VE BAYRAMIN ÖNEMİ

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan sarsılmaz teslimiyetinin bir nişanesi olarak kutlanıyor. Kurban ibadeti, dünya malına olan aşırı bağlılığı terk etmek, paylaşmak ve dayanışmayı artırmak gibi derin manevi anlamlar taşıyor. Bu mübarek günlerde kesilen her kurban, İslam'ın sosyal adalet anlayışının ve Allah'a yaklaşma gayretinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Hadis-i şeriflerde de vurgulandığı üzere, kurban kesen kişinin her bir tüyü için sevap yazılır. Bu nedenle Kurban Bayramı, sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda aile ziyaretlerinin, dostlukların ve yardımlaşmanın pekiştirildiği bereketli bir dönemdir.

⏳ KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün itibarıyla (28 Nisan 2025) Kurban Bayramı'nın birinci gününe 39 gün kaldı.
(5 Haziran'daki Arefe Günü'ne ise 38 gün kaldı.)

Zaman hızla ilerlerken, bayram hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Vatandaşlar kurbanlık alışverişlerini planlıyor, seyahat ve tatil organizasyonlarına dair araştırmalar yapıyor.

📅 2025 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

İşte 2025 yılında idrak edilecek önemli dini günler ve kandiller:

Tarih Gün Olay
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe Günü (Kurban)
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Aylar Başlangıcı
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

📌 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı 2025 yılında Perşembe günü arefe ile başlayıp Pazartesi günü sona erecek. Bu durum, aradaki günlerin idari izinle birleştirilmesi halinde toplamda 9 günlük bir tatil fırsatı doğurabilir. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak hükümetin bayramdan önce bir karar vermesi bekleniyor.

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