2025 Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Arefe ve bayram tarihleri

Tatil süresi ve bayramın hangi günlere rastladığı da şimdiden merak konusu oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı'nın tüm detayları ve yılın diğer dini günleri takvimi…
Tatil süresi ve bayramın hangi günlere rastladığı da şimdiden merak konusu oldu. İşte 2025 Kurban Bayramı'nın tüm detayları ve yılın diğer dini günleri takvimi…
📅 2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2025 yılında Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Takvime göre bayram şu şekilde kutlanacak:
🔶 Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
🔶 Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
🔶 Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
🔶 Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
🔶 Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Bu tarihler dikkate alındığında, bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte 4 gün süreceği görülüyor. Ancak, resmi makamlar tarafından tatil süresinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ek tatil kararı alınması durumunda vatandaşlar uzun bir bayram tatili yapabilecek.
🕋 KURBAN İBADETİNİN ANLAMI VE BAYRAMIN ÖNEMİ
Kurban Bayramı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan sarsılmaz teslimiyetinin bir nişanesi olarak kutlanıyor. Kurban ibadeti, dünya malına olan aşırı bağlılığı terk etmek, paylaşmak ve dayanışmayı artırmak gibi derin manevi anlamlar taşıyor. Bu mübarek günlerde kesilen her kurban, İslam'ın sosyal adalet anlayışının ve Allah'a yaklaşma gayretinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Hadis-i şeriflerde de vurgulandığı üzere, kurban kesen kişinin her bir tüyü için sevap yazılır. Bu nedenle Kurban Bayramı, sadece bir ibadet zamanı değil, aynı zamanda aile ziyaretlerinin, dostlukların ve yardımlaşmanın pekiştirildiği bereketli bir dönemdir.
⏳ KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün itibarıyla (28 Nisan 2025) Kurban Bayramı'nın birinci gününe 39 gün kaldı.
(5 Haziran'daki Arefe Günü'ne ise 38 gün kaldı.)
Zaman hızla ilerlerken, bayram hazırlıkları da yavaş yavaş başladı. Vatandaşlar kurbanlık alışverişlerini planlıyor, seyahat ve tatil organizasyonlarına dair araştırmalar yapıyor.
📅 2025 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
İşte 2025 yılında idrak edilecek önemli dini günler ve kandiller:
|Tarih
|Gün
|Olay
|2 Ocak 2025
|Perşembe
|Regaib Kandili
|26 Ocak 2025
|Pazar
|Miraç Kandili
|13 Şubat 2025
|Perşembe
|Berat Kandili
|1 Mart 2025
|Cumartesi
|Ramazan Başlangıcı
|26 Mart 2025
|Çarşamba
|Kadir Gecesi
|30 Mart 2025
|Pazar
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|31 Mart 2025
|Pazartesi
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|1 Nisan 2025
|Salı
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|5 Haziran 2025
|Perşembe
|Arefe Günü (Kurban)
|6 Haziran 2025
|Cuma
|Kurban Bayramı 1. Gün
|7 Haziran 2025
|Cumartesi
|Kurban Bayramı 2. Gün
|8 Haziran 2025
|Pazar
|Kurban Bayramı 3. Gün
|9 Haziran 2025
|Pazartesi
|Kurban Bayramı 4. Gün
|26 Haziran 2025
|Perşembe
|Hicri Yılbaşı
|5 Temmuz 2025
|Cumartesi
|Aşure Günü
|3 Eylül 2025
|Çarşamba
|Mevlid Kandili
|21 Aralık 2025
|Pazar
|Üç Aylar Başlangıcı
|25 Aralık 2025
|Perşembe
|Regaib Kandili
📌 BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?
Kurban Bayramı 2025 yılında Perşembe günü arefe ile başlayıp Pazartesi günü sona erecek. Bu durum, aradaki günlerin idari izinle birleştirilmesi halinde toplamda 9 günlük bir tatil fırsatı doğurabilir. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ancak hükümetin bayramdan önce bir karar vermesi bekleniyor.