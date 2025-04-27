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Bakan Kurum tabloyu paylaştı: Hasar tespitte son durum ne?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini açıkladı. İşte o tablo...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :27 Nisan 2025 , 13:03
Bakan Kurum tabloyu paylaştı: Hasar tespitte son durum ne?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Kurum tabloyu paylaştı: Hasar tespitte son durum ne? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Bakan Kurum tabloyu paylaştı: Hasar tespitte son durum ne? (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe, "Bahçelievler 1171, Bağcılar 581, Esenler 995, Avcılar 495, Küçükçekmece ise 937" şeklinde sıralandı.

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