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Terörün finansmanında iddianame hazır: 25 şüpheli 15'er yıl hapis! CHP'li belediyelerden DHKP/C'ye ne kadar para aktarıldı?

CHP'li belediyelerden terör örgütü DHKP/C'ye para aktarıldığı iddiasıyla açılan davada 25 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 13:52
Terörün finansmanında iddianame hazır: 25 şüpheli 15’er yıl hapis! CHP’li belediyelerden DHKP/C’ye ne kadar para aktarıldı?

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Terör örgütü DHKP/C'ye CHP'li belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ekrem İmamoğlu ve Şükrü Genç (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Şükrü Genç (Takvim.com.tr)

LİSTEDE 25 KİŞİ VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de aralarında olduğu 25 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Hayri İnönü (AA)Hayri İnönü (AA)

15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede şüphelilerin, "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameyle sanıkların yargılanmalarına gelecek günlerde başlanacak.

Emir Sarıgül (AA)Emir Sarıgül (AA)

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Şişli Belediyesi (AA)Şişli Belediyesi (AA)

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

22 MİLYON 870 BİN LİRA TERÖRE AKTARILDI
Belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı öne sürülmüştü. Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.

CHP/DHKP-C finans ağı deşifre! Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yakalandıCHP/DHKP-C finans ağı deşifre! Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yakalandı
CHP/DHKP-C finans ağı deşifre! Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yakalandı

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