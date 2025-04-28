Terörün finansmanında iddianame hazır: 25 şüpheli 15’er yıl hapis! CHP’li belediyelerden DHKP/C’ye ne kadar para aktarıldı?

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM'un kurulduğu belirlenmişti.

Şişli Belediyesi (AA)

Kazova Tekstil adlı firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

22 MİLYON 870 BİN LİRA TERÖRE AKTARILDI

Belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı öne sürülmüştü. Söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüphelilerce aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu tespit edilmişti.