SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP/DHKP-C finans ağı deşifre! Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yakalandı

CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen ve firari durumda bulunan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve paradan kule skandalında adı geçen isimler de var.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 11:55 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 12:04
CHP/DHKP-C finans ağı deşifre! Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi uhdesindeki belediyelerin terör örgütü DHKP/C ile olan finans ağı mercek altına alındı.

DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin Vatan Yerleşkesi'nde ifadelerinin alınmasına başlandı.

ŞÜKRÜ GENÇ YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı verilen ve firari durumda bulunan Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI VE PARA KULESİNDE ADI GEÇEN İSİM GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı sıfatıyla ziyaretler yapan Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve para kuleleri soruşturmasında da adı geçen Melih Morsümbül de bulunuyor.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu belirlenmişti.

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, firmanın 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler olduğu, bu şekilde Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edilmişti.

Yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere 38 şüpheli tespit edilmişti.

Savcılıkça şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından Samsun, Bursa ve İzmir ile İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında firari durumunda bulunan 2 şüpheli de yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Kalender Özdemir'in, suç tarihinde Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı, şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Medya AŞ'de yönetim kurulu üyesi olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden Abdullah Der'in de eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden Maltepe eski belediye başkan yardımcılarından Haydar Battal'ın şu anda Ataşehir Belediyesinde yönetici pozisyonunda olduğu, firari olarak aranan Melih Morsümbül'ün ise Maltepe Belediye Başkanı özel kalem müdürlüğü görevinin ardından Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olduğu anlaşılmıştı.

Yine şüpheliler arasındaki Sinan Çetiz'in suç tarihinde Maltepe Belediyesinde ihalelerden sorumlu başkan yardımcısı olduğu, Hatice Yazlık'ın da o dönem Sarıyer Belediyesi basın yayın şube müdürü olarak çalıştığı belirlenmişti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Tipeksle isim silip yenileri yazılmış
Takas Bank
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
YPG’nin tasfiyesi panikletti! İsrail’den üç beş fotoğrafla Suriye’de işgal tehdidi: Hermon Dağı’nda neler oluyor?
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Bakan Uraloğlu bayram öncesi duyurdu! Ailelere %40 indirimli yolculuk! Tarih belli oldu
Elektrikli taşıt kredilerinde yeni dönem! BDDK açıkladı: Tutarlar değişti
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Ece Gürel neyin kurbanı oldu? TAKVİM cadı kazanına el attı: Gözler şarlatanlara çevrildi!
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
CHP’li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu’nun en yakını ve çok sayıda kişi gözaltında
USAID’de delil yok etme mesaisi! CIA’in kara kutusuna emir geldi: Belgeleri tek tek yakıyorlar
Milyonlara ikramiye zamanı: Emekliler dikkat! Kim, ne kadar alacak? TAKVİM merak edilen tüm detayları açıklıyor
İstanbul’da yağmurla birlikte çöl tozu alarmı: Meteoroloji saat verdi! Göz, cilt ve solunumu etkileyecek
Ölümden dönmüşlerdi! Vuslat Doğan Sabancı affetmedi! Ali Sabancı ile boşanıyorlar
Başkan Erdoğan’dan Şam-YPG mutabakatı açıklaması: Kazanan Suriye olacak
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...