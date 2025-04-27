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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde trafik ekipleri tarafından hız ihlaliyle ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlemin yapıldığını bildirdi.

Trafik canavarlarına geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 milyon 641 bin 525 araç denetlendi (AA) Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Aşırı hız, trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer alıyor 1 Ocak-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Trafik ekiplerimizce; hız ihlali ile ilgili toplam: 2 milyon 126 bin 384 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden ise (EDS) toplam: 1 milyon 992 bin 787 adet işlem yapıldı Araç kullanırken hız sınırlarını aşmak, sadece birkaç dakika erken varmak için hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmak demektir; unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun.