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CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıtaları deprem sonrası AK Parti'nin çorba dağıtmasını engellemeye çalıştı

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından vatandaşlara çorba ikramı yapan AK Parti teşkilatına CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin zabıta ekibi engel olmaya çalıştı. Skandala tepki gösteren AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, "Halkın yararına yapılan her hizmeti siyaset üstü bir sorumlulukla ele almak gerekirken, böylesine hassas bir dönemde sergilenen bu tutumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:28 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 17:54
CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıtaları deprem sonrası AK Parti’nin çorba dağıtmasını engellemeye çalıştı

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İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından vatandaşlara çorba ikramı yapan AK Parti teşkilatına CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin zabıta ekibi engel olmaya çalıştı.

CHP depremzede vatandaşlara kumanya dağıtılmasını engelledi

CHP'Lİ ZABITA EKİPLERİ ENGE OLMAYA ÇALIŞTI
Depremin olduğu günün akşamında AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatı vatandaşlara yönelik sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirmek için ilçede bulunan ve AK Partili belediye döneminde hizmete alınan Farika Kitaplı Kahve'nin önüne geldi. Ancak AK Parti teşkilatı CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin zabıta ekipleri tarafından engellendi.

CHP'li belediyenin zabıtaları AK Parti teşkilatının çorba dağıtmasına engel olmaya çalıştı. (Ekran görüntüsü)CHP'li belediyenin zabıtaları AK Parti teşkilatının çorba dağıtmasına engel olmaya çalıştı. (Ekran görüntüsü)

BİR TAS ÇORBAYA BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR
Vatandaşa yardım etmek için çorba dağıtımı yapan AK Parti üyeleri CHP'liler tarafından alandan zorla çıkarılırken, halkın yardım almasını engellemek amacıyla alandaki tel örgülü kapılar kapatıldı. Sosyal medyada tepki çeken olaya ilişkin, "Bir tas çorbaya bile tahammül edemeyen anlayış" değerlendirmelerine neden oldu.

CHP'li belediyenin zabıtaları AK Parti teşkilatının çorba dağıtmasına engel olmaya çalıştı. (Ekran görüntüsü)CHP'li belediyenin zabıtaları AK Parti teşkilatının çorba dağıtmasına engel olmaya çalıştı. (Ekran görüntüsü)

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, İstanbul'daki depremin ardından geceyi dışarıda geçirecek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladıkları ikram dağıtım aracının Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullulara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı olarak, depremin gerçekleşmesinden itibaren tüm kademe ve birimlerle ivedilikle vatandaşların hizmetine koştuklarını ifade eden Aydemir, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günde, sokakta bulunan Gaziosmanpaşalıların yanında olmak, onlara bir nebze olsun moral verebilmek ve anlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla birtakım ikramlarda bulunmak istediklerini belirtti.

Aydemir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak ne yazık ki, hizmet belediyeciliğinin ne demek olduğundan bihaber CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ikram dağıtım aracımız, vatandaşlarımızın yoğun olduğu alandan çıkarıldı, ikram faaliyetimiz durdurulmak istendi. İBB CHP Meclis Grubu tarafından sosyal medyadaki birlik beraberlik söylemlerinin tamamen siyasi olduğunu ve altının dolu olmadığını CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi somut bir şekilde ortaya koymuştur. Halkın yararına yapılan her hizmeti siyaset üstü bir sorumlulukla ele almak gerekirken, böylesine hassas bir dönemde sergilenen bu tutumu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. AK Parti'nin tüm kademeleri olarak dün olduğu gibi bugün de milletimize hizmet yolunda olmaktan bir an olsun geri adım atmayacağımızın bilinmesini isteriz."

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