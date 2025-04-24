2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı: Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul'da gün boyunca yaşanan depremler, birçok vatandaşın oturdukları binaların güvenliğini sorgulamasına neden oldu. Depremin ardından binalarında çatlak ya da yapısal bir sorun olup olmadığını merak edenler, hasar tespit başvurusu süreciyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki bina hasar tespiti için başvuru nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden başvuru adımları neler? İşte merak edilen detaylar...

AA

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Yapılan başvurunun ardından ilgili ekipler ikamet adresine ulaşarak yerinde inceleme yapıyor. Yapılan tespitler sonucunda bina; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkık olarak sınıflandırılıyor. Bu değerlendirmeler, olası tahliye ya da güçlendirme kararları için önem arz ediyor.