2025 e-Devlet hasar tespit başvurusu ekranı: Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul'da gün boyunca yaşanan depremler, birçok vatandaşın oturdukları binaların güvenliğini sorgulamasına neden oldu. Depremin ardından binalarında çatlak ya da yapısal bir sorun olup olmadığını merak edenler, hasar tespit başvurusu süreciyle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki bina hasar tespiti için başvuru nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden başvuru adımları neler? İşte merak edilen detaylar...
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Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır?
Hasar tespiti için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ilerliyor.
İşte adım adım başvuru süreci:
- 1- e-Devlet'e giriş yapın: www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
- 2- Arama kısmına "Hasar Tespit" yazın: Çıkan sonuçlar arasında "Afet Hasar Tespit Başvurusu" hizmetine tıklayın.
- 3- Başvuru formunu doldurun: Hasarlı olduğunu düşündüğünüz bina veya konut bilgilerini eksiksiz bir şekilde girin.
- 4- Fotoğraf ve belge yükleyin (varsa): Gözle görülen hasarın belgelenmesi için çektiğiniz fotoğrafları sisteme ekleyebilirsiniz.
- 5- Başvuruyu tamamlayın: Gerekli bilgileri doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
- Hasar tespiti başvurusu, e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor.
2025 E-DEVLET HASAR TESPİT BAŞVURUSU EKRANI
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BAŞVURU SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Yapılan başvurunun ardından ilgili ekipler ikamet adresine ulaşarak yerinde inceleme yapıyor. Yapılan tespitler sonucunda bina; hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı/yıkık olarak sınıflandırılıyor. Bu değerlendirmeler, olası tahliye ya da güçlendirme kararları için önem arz ediyor.