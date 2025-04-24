129’dan fazla kaydedildi! Artçı ne kadar sürecek? İstanbul’da depremler devam edecek mi?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

23 Nisan 2025 Çarşamba günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de büyük paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede 129'dan fazla artçı deprem kaydedildi. En büyüğü 5.0 olarak ölçülen bu artçılar, özellikle saat 13:02 ve 15:12'de hissedilen sarsıntılarla devam etti.