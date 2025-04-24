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129'dan fazla kaydedildi! Artçı ne kadar sürecek? İstanbul'da depremler devam edecek mi?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul ve çevresinde 129'dan fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçılardan en büyüğü 5,0 büyüklüğündeydi ve aynı gün saat 13:02 ve 15:12'de meydana geldi. Yaşanan sıcak gelişmelerin ardından çoğu vatandaş geceyi sokakta geçirdi. Peki İstanbul'da artçı ne kadar sürecek? Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve çevre illerde depremler devam edecek mi? İşte sürece ilişkin Şükrü Ersoy'un açıklamaları...

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:37 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 10:40
129’dan fazla kaydedildi! Artçı ne kadar sürecek? İstanbul’da depremler devam edecek mi?

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23 Nisan 2025 Çarşamba günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de büyük paniğe neden oldu. Şiddetli sarsıntının ardından bölgede 129'dan fazla artçı deprem kaydedildi. En büyüğü 5.0 olarak ölçülen bu artçılar, özellikle saat 13:02 ve 15:12'de hissedilen sarsıntılarla devam etti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da artçı depremler ne kadar sürecek?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şöyle:

"Tüm bu aktiviteler Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki kısmında özellikle Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleşti. Bu fay 40 kilometre uzunluğunda. Öncü, ana şok, artçı bunların hepsi batı ucunda meydana gelen aktivitiler. Sanırım kırığın üzerinde 200'e yakın aktivite var. Artçı şoklar bir süre daha devam edebilir. Bir haftalık sürece yayılabilir. Dünküler baya güçlüydü."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'da depremler devam edecek mi?

Depremlerin sürüp sürmeyeceğine ilişkin uzman isim, "Bundan sonra büyür mü küçülür mü, cevap vermek kolay değil. Deprem aktivitesi süreci içindeyiz. Bu depremler olmaya devam edecek. Dağılımda bir değişiklik olursa farklı yorumlanabilir." ifadelerini paylaştı.

Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?
Artçı deprem nedir ve ne kadar sürer? İstanbul artçı depremleri kaç şiddetine kadar olabilir?