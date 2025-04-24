İstanbul'da gece deprem oldu mu? 24 Nisan en son deprem son dakika!

İstanbul'da 24 Nisan gecesi artçı sarsıntılar devam etti. Kandilli ve AFAD verilerine göre sabaha karşı 3.3 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Vatandaşlar en son deprem haberlerini takip ederken "İstanbul'da gece deprem oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'da gece yaşanan son depremler ve detaylar…
(Kaynak: AA)
İSTANBUL'DA GECE DEPREM OLDU MU?
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar aralıksız sürüyor.
Gece saatlerinde yaşanan artçılar da paniğe yol açtı. 24 Nisan saat 03.59'da 3,3 ve saat 04.20'de ise 4,1 büyüklüğünde iki yeni deprem daha kaydedildi.
AFAD verilerine göre, saat 17.55 itibarıyla bölgede toplamda yaklaşık 150 artçı deprem meydana geldi.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
24 NİSAN EN SON DEPREM SON DAKİKA
İstanbul'da art arda yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, son sarsıntıların detaylarını öğrenmek için araştırma yapıyor. 24 Nisan itibariyle meydana gelen depremler ve güncel veriler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
En güncel deprem bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
AFAD: https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli Rasathanesi: https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp