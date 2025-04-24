İstanbul'da gece deprem oldu mu? 24 Nisan en son deprem son dakika!

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İstanbul'da 24 Nisan gecesi artçı sarsıntılar devam etti. Kandilli ve AFAD verilerine göre sabaha karşı 3.3 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Vatandaşlar en son deprem haberlerini takip ederken "İstanbul'da gece deprem oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'da gece yaşanan son depremler ve detaylar…