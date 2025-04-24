Deprem fırsatçıları online! Çadır fiyatlarına bir anda 8 bin 500 TL zam

İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem in ardından e-ticaret sitelerinde çadır satışlarında artış yaşandı. Bazı satıcıların deprem sonrası çadır fiyatlarında 8 bin 500 liraya varan artışa gittiği görüldü. Bazı çadırların ise yoğun talepten dolayı stoğu tükendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar felaket vurguncuları. Depremden önceki fiyata bakıyorsunuz depremden sonra fiyat ikiye üçe katlanmış. Deprem endişesi taşıyan yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler. Vatandaşlar uyanık olsun. Alo 175 Tüketici Hattı 7 gün 24 saat tüketicilerden gelen ihbarları alıyor. Haksız fiyat artışının 1 yıldan 3 yıla varan hapis cezası var" dedi.

İstanbul 'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem in ardından panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Şehir genelinde birçok kişi, geceyi geçirmek üzere park ve yeşil alanlara yöneldi. Afet sonrası güvenli alanda kalmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle birçok çadır modeli kısa sürede tükendi. Talepteki artışı fırsata çeviren bazı satıcılar ise fiyatlara zam yaptı.

TÜKOFED Başkanı Aydın Ağaoğlu (DHA)

BİR GÜNDE 8 BİN 500 LİRA ARTTI

Depremin hemen öncesinde, 23 Nisan tarihinde 25 bin 415 liradan satışta olan 10 kişilik aile çadırının fiyatı, depremin ardından 33 bin 915 liraya çıktı. Böylece tek bir günde 8 bin 500 liralık zam yapıldı.

Benzer şekilde, 23 Nisan'da 9 bin 999 liraya satılan 6 kişilik çadır da deprem sonrası bin lira artışla 10 bin 999 liraya yükseldi.

Ayrıca, deprem öncesinde 6 bin 615 lira olan 3 kişilik çadıra deprem sonrasında 735 lira fiyat artışı gelerek 7 bin 350 lira oldu.