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Deprem fırsatçıları online! Çadır fiyatlarına bir anda 8 bin 500 TL zam

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından vatandaşların dışarıda kalmak için çadırlara yönelmesi fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı satıcıların çadır fiyatlarını 8 bin 500 lira artırdığı görüldü. Çadır fiyatlarındaki artışı değerlendiren TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bunlar felaket vurguncuları. İnanılmaz şekilde deprem endişesi taşıyan yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler. Depremden önceki fiyata bakıyorsunuz depremden sonra fiyat ikiye üçe katlanmış. Bir günde nasıl olur?" diye tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :24 Nisan 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :24 Nisan 2025 , 14:56
Deprem fırsatçıları online! Çadır fiyatlarına bir anda 8 bin 500 TL zam

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İstanbul Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından e-ticaret sitelerinde çadır satışlarında artış yaşandı. Bazı satıcıların deprem sonrası çadır fiyatlarında 8 bin 500 liraya varan artışa gittiği görüldü. Bazı çadırların ise yoğun talepten dolayı stoğu tükendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunlar felaket vurguncuları. Depremden önceki fiyata bakıyorsunuz depremden sonra fiyat ikiye üçe katlanmış. Deprem endişesi taşıyan yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler. Vatandaşlar uyanık olsun. Alo 175 Tüketici Hattı 7 gün 24 saat tüketicilerden gelen ihbarları alıyor. Haksız fiyat artışının 1 yıldan 3 yıla varan hapis cezası var" dedi.

Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Şehir genelinde birçok kişi, geceyi geçirmek üzere park ve yeşil alanlara yöneldi. Afet sonrası güvenli alanda kalmak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle birçok çadır modeli kısa sürede tükendi. Talepteki artışı fırsata çeviren bazı satıcılar ise fiyatlara zam yaptı.

TÜKOFED Başkanı Aydın Ağaoğlu (DHA)TÜKOFED Başkanı Aydın Ağaoğlu (DHA)

BİR GÜNDE 8 BİN 500 LİRA ARTTI

Depremin hemen öncesinde, 23 Nisan tarihinde 25 bin 415 liradan satışta olan 10 kişilik aile çadırının fiyatı, depremin ardından 33 bin 915 liraya çıktı. Böylece tek bir günde 8 bin 500 liralık zam yapıldı.

Benzer şekilde, 23 Nisan'da 9 bin 999 liraya satılan 6 kişilik çadır da deprem sonrası bin lira artışla 10 bin 999 liraya yükseldi.

Ayrıca, deprem öncesinde 6 bin 615 lira olan 3 kişilik çadıra deprem sonrasında 735 lira fiyat artışı gelerek 7 bin 350 lira oldu.

Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)

"DEPREM ENDİŞESİ TAŞIYAN VATANDAŞLARDAN HAKSIZ PARA KAZANMA PEŞİNDELER"

Çadır fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar felaket vurguncuları. İnanılmaz şekilde deprem endişesi taşıyan yurttaşlardan haksız para kazanma peşindeler. Depremden önceki fiyata bakıyorsunuz depremden sonra fiyat ikiye üçe katlanmış. Bir günde nasıl olur? Bunun hesabını veremezler. Otobüs fiyatları arttı. Deprem nedeniyle düdük, deprem çantası, çadır ve el feneri fiyatları internette uçtu. Havayolu şirketleri fiyatlarını arttırdı. Meydan boş değil. Tüketicinin korunması hakkında kanunumuz var. Ayrıca Ticaret Bakanlığı bünyesinde Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu var. Alo 175 Tüketici Hattı 7 gün 24 saat tüketicilerden gelen ihbarları alıyor. 81 ilde örgütlü olan Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları gereken incelemeleri yapıp cezaları uyguluyorlar."

Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)Deprem fırsatçıları çadır fiyatlarını artırdı (DHA)

"FİYAT ETKİLEME SUÇU 1 YILDAN 3 YILA VARAN HAPİS CEZASI GEREKTİRİR"

Haksız fiyat artışı yapan satıcılara karşı vatandaşların bilinçli olması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Vatandaşlara yaptıkları zam haksız bir fiyat artışıdır. Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden de başvurulabiliyor. Ayrıca, bunlar piyasayı yani fiyatları etkiliyorlar. Bu da Türk Ceza Kanunu 237 maddesine göre fiyat etkileme suçundan 1 yıldan 3 yıla varan hapis ceza gerektirir. İdari para cezasının yanı sıra bu tür haksız fiyat artışı yapan, fırsatçılık peşinde koşan ve felaket vurgunculuğu ile kazanç sağlamak isteyenler mutlaka Cumhuriyet Savcılığı tarafından tespit edilmeli. Haklarında resen soruşturma yapılmalı. Kamuoyuna ifşa etmeli. Tüketici Evrensel Hakları'ndan biri bilgi almadır. Tüketici bu satıcıların kim olduğunu bilmeli. Bu satıcılarla alışverişi kesmeli" dedi.

"EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İLE ŞİKAYETTE BULUNSUNLAR"

Ağaoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Vatandaş sahipsiz değil. Deprem nedeniyle ürken, korkan ve can telaşına düşen vatandaşların sırtından haksız para kazanmak ahlak yoksunluğudur. Bunun yanı sıra, ticari etik ile uyuşmadığı gibi cezai sorumluluğu da vardır. Bazı internet sitelerinde son bir aylık veya son bir haftalık fiyat değişimlerini gösteren grafikler var. Tüketiciler de oradan baksınlar ve karşılaştırsınlar. Böyle bir fiyat artışı varsa bunları mutlaka Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na internet üzerinden fotoğrafları ve ekran görüntüleri ile şikayette bulunsunlar."

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