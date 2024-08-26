CHP’li başkan şehitlikte haddini aştı! Protokolde kendisine ayrılan sandalyeyi beğenmeyince kriz çıkardı

Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, protokolde kendisine ayrılan sandalyeyi beğenmeyince valilik görevlileriyle gerginlik yaşadı.

Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı

Köksal, yaşanan bu duruma tepki göstererek "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek olayı büyüttü. Ardından Köksal, kendisine uygun bulunmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçti.

Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri beğenmeyince valilik görevlileri ile gerginlik yaşadı

Olay, törende kısa süreli bir kriz yarattı. Köksal, Yüzbaşı Agaf Efendi Şehitliğindeki törene ise katılmadı.