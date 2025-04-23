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İstanbul’da deprem hangi ilçelerde hissedildi? 23 Nisan son dakika AFAD, Kandilli deprem haberleri…

23 Nisan 2025’te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin saat 12:13’te, Marmara Denizi’nde 6.99 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. AFAD da aynı büyüklükte deprem verisini paylaştı. İstanbul’da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Hangi ilçelerde deprem oldu?" sorusunun yanıtını ararken, son dakika bilgileri ve AFAD-Kandilli verileri merakla takip ediliyor. Peki İstanbul’da deprem hangi ilçelerde hissedildi? İşte son dakika AFAD, Kandilli deprem haberleri…

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Giriş Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:06 Güncelleme Tarihi :23 Nisan 2025 , 13:09
İstanbul’da deprem hangi ilçelerde hissedildi? 23 Nisan son dakika AFAD, Kandilli deprem haberleri…

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23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da kısa süreli bir panik yaşandı. Silivri açıklarında meydana gelen deprem, kentin birçok noktasında hissedildi. Deprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini gösterdi. Peki İstanbul'da en son kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem listesi!

İstanbul'da deprem hangi ilçelerde hissedildi?

Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede bu kez daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Aynı bölgede gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki ikinci deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

(Kaynak:AA)(Kaynak:AA)

Kısa süreli panik yaratan sarsıntı sonrası vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Uzmanlar, yaşanan art arda depremlerin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Depremin etkilerine dair resmi açıklamalar gelmeye devam ediyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GÜNCEL AFAD VE KANDİLLİ DEPREM HABERLERİ

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depremler, kent genelinde ve çevre illerde hissedildi.

İlk sarsıntı saat 12:13'te Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 6.99 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 16.3 kilometre olarak bildirdi.

Son dakika deprem bilgilerine ve güncel verilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. ⤵

https://deprem.afad.gov.tr/