İstanbul’da deprem hangi ilçelerde hissedildi? 23 Nisan son dakika AFAD, Kandilli deprem haberleri…

23 Nisan 2025 Çarşamba günü İstanbul'da kısa süreli bir panik yaşandı. Silivri açıklarında meydana gelen deprem, kentin birçok noktasında hissedildi. Deprem, özellikle Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini gösterdi. Peki İstanbul'da en son kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son dakika deprem listesi!

İstanbul'da deprem hangi ilçelerde hissedildi?

Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede bu kez daha şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Aynı bölgede gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki ikinci deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.