İstanbul’da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi? İstanbul fayı kırıldı mı? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece…

Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, İstanbul 'da yaşayan milyonlarca vatandaşı tedirgin etti. Özellikle son günlerde hissedilen sarsıntılar sonrası, "İstanbul'da deprem riski ne kadar yüksek?" sorusu yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan mega kent, deprem tehlikesi açısından kritik bir konumda bulunuyor. İşte İstanbul'un deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeleriyle ilgili güncel harita ve merak edilen detaylar…

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, meydana gelen depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin ardından ekipler bölgedeki hasar durumunu belirlemek üzere çalışmalara başladı. Can ve mal kaybı yaşanma ihtimali göz ardı edilemez. Ancak depremin büyüklüğü itibarıyla tsunami beklemiyoruz. Artçıların meydana gelmesi, enerjinin boşalması açısından olumlu bir durum. Deprem, Kuzey Anadolu Fayı'nın tamamında değil, yalnızca bir segmentinde gerçekleşti. Önümüzdeki saatlerde fayın ne kadarının kırıldığı daha net ortaya çıkacak. Büyük bir felaketin eşiğinden döndük, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

(Kaynak:AA)

İstanbul'dan hangi fay hattı geçiyor?

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alması nedeniyle Türkiye'nin deprem riski en yüksek illerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şehir, deprem tehlikesi açısından ikinci ve üçüncü derece risk grubunda bulunuyor. Bu büyük fay hattı, Tekirdağ-Şarköy açıklarından başlayarak Marmara Ereğlisi açıklarına kadar uzanıyor.

Özellikle Marmara Denizi içerisindeki Kumburgaz Fayı dikkat çekiyor. Bu fay kolu, Büyükçekmece açıklarında, yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alıyor ve sismik açıdan ciddi bir risk oluşturuyor.