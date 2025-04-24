İstanbul’da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi? İstanbul fayı kırıldı mı? Silivri, Avcılar, Küçükçekmece…

(Kaynak: AA)
İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangisi?
Fay hatlarına olan yakınlık göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul'da birinci derece deprem riski taşıyan ilçeler net şekilde ortaya çıkıyor. Avrupa Yakası'nda yer alan Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih ilçeleri yüksek risk grubunda yer alıyor.
Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar deprem tehlikesi açısından ilk sıradaki bölgeler arasında bulunuyor. Bu ilçeler, Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarına yakınlıkları nedeniyle uzmanlarca dikkatle izleniyor.
(Kaynak:AA)
📍 Depremi en şiddetli hissedecek ilçeler
Zemin yapısı ve eski yapı stoğu nedeniyle aşağıdaki ilçeler ve mahalleler olası bir depremde en fazla zararı görebilecek yerler arasında ⤵
🔸Fatih (Tarihi Yarımada) – Eski yapı yoğunluğu nedeniyle ilk sırada.
🔸Zeytinburnu
🔸Bakırköy – Özellikle Florya semti.
🔸Küçükçekmece – Menekşe, Kanarya, Cumhuriyet Mahallesi ön planda.
🔸Avcılar – Marmara Denizi kıyılarına bakan kısımları daha riskli.
🔸Beylikdüzü – Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri.
🔸Büyükçekmece – Devebağırtan mevkii.
🔸Kumburgaz
🔸Silivri
🔸Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi – Fay hattına yakınlık nedeniyle İstanbul'la birlikte etkilenebilecek yerler.
İstanbul'da deprem riski en yüksek semtler
Beklenen büyük İstanbul depreminde Avrupa Yakası'nın bazı bölgeleri ciddi risk altında. Özellikle zeminin yapısı ve yerleşim yoğunluğu dikkate alındığında, bu bölgelerde depremin etkisinin daha fazla hissedileceği öngörülüyor.
Öne çıkan riskli semtler arasında; Alibey Yarımadası'nın batısında yer alan Ispartakule, Firuzköy kıyılarına yakın Kanarya, Esenkent, Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan sahil hattıyla Avcılar, ayrıca Ambarlı ve Haramidere bulunuyor.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
İstanbul'da orta seviyede deprem riski taşıyan semtler
Orta risk grubunda yer alan semtler arasında; Beşiktaş, Ortaköy'ün dereboyu ve dolgu alanları, İstinye, Tarabya, Üsküdar, Beylerbeyi, Küçüksu, Paşabahçe-Beykoz, Çayırbaşı çevresindeki çukur alanlar öne çıkıyor. Ayrıca, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, Eyüp, Alibeyköy, Sütlüce, Balat, Kasımpaşa, Güngören'in sahil şeridi, Kadıköy Kurbağalıdere çevresi, Moda sahili, Küçükyalı, Kartal'ın Rahmanlar bölgesi ve Tuzla'nın dere yatakları da bu listeye dahil.
Avrupa Yakası'nda ise Eminönü'nün bazı kesimleri (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyi), Topkapı, Bakırköy, Bahçelievler, Merter, Şirinevler'in bazı bölümleri, Halkalı, Nakkaşdere, Esenkent, Büyükçekmece, Tepecik, Akören, Pomak'ın güneyi, Selimpaşa, Silivri, Çanta, Gümüşyaka, Kavaklı, Yakuplu, Esenyurt, Avcılar, Ambarlı, Firuzköy, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Ataköy ve Zeytinburnu da orta risk taşıyan alanlar arasında yer alıyor.
(Kaynak: AA)
Deprem riski en az olan İstanbul ilçeleri
İstanbul'da yapılan bilimsel araştırmalar ve zemin etütleri doğrultusunda, bazı ilçeler deprem riski açısından diğer bölgelere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Bu ilçeler genellikle sağlam zemin yapısına sahip, fay hatlarına uzak ve yüksekte konumlanmış bölgelerden oluşuyor.
Deprem riski en düşük olan yerler arasında Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ve Kağıthane gibi merkezi fakat zemini nispeten daha sağlam semtler bulunuyor. Gaziosmanpaşa ve Esenler'in büyük kısmı da bu düşük risk grubuna dahil ediliyor.
Ayrıca, Kemerburgaz ve Göktürk, şehir merkezine uzaklığı ve yüksek konumu nedeniyle güvenli bölgeler arasında yer alırken; Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sultangazi gibi Anadolu Yakası'nın iç kesimlerinde yer alan ilçeler de daha az risk taşıyan alanlar arasında gösteriliyor.
Beykoz'un sahilden uzak yüksek kesimleri, Maltepe'nin iç bölgeleri ve Sarıyer'in sahil şeridinden uzak kısımları da sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor. Başakşehir'in büyük bir bölümü, Arnavutköy, Maslak ve Alibeyköy ise deprem riski açısından görece daha güvenli bölgeler arasında değerlendiriliyor.