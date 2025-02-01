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Futbol camiasını dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı!

Mahkeme, Seçil Erzan davasında ara kararı açıkladı. Erzan’ın genel müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zorla getirmek ararı verirken, Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişi yeniden ifade verecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025
Futbol camiasını dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar açıklandı!

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    Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

    Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, "Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım" dedi.

    ZORLA GETİRME KARARI
    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirdi. Sanıklar Hakan Ateş ile Mehmet Aydoğdu'nun zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

    TEKRAR İFADE VERECEKLER
    Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman'ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.

    358 YIL İSTENİYOR
    Mahkeme, müşteki sanık Süleyman Aslan'ın savunmasının alınması için yakalama kararı çıkartıp duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi. Sanık Erzan'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor. Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

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