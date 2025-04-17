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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. 'Narkokapan-Ankara' operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı" dedi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 09:31
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunu kapsamında 525 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

525 torbacı gözaltında alındı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü." ifadesini kullandı.

Saha çalışmaları ve analizleri büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledikleri bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik."

Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle kararlı mücadelenin süreceğine işaret etti.

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