Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (AA)

ATEŞ BİLİYORDU

"Seçil Erzan'ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. isimli bankanın 600 şubesinden birisinin müdürü olduğu, alınan şüpheli ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık anlatımları ve mahkemenizin 2023/241 esas sayılı dosyası kapsamındaki deliller ışığında şüpheli Seçil Erzan'ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. yetkilileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun da bilgisi dahilinde olmak üzere.

Şüpheli Seçil Erzan'ın kendi ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, dolayısıyla herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir 'illegal fon' adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakınen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun suça konu teşkil eden 'yüksek faiz getirili illegal fondan' haberdar olduklarının değerlendirildiği..."