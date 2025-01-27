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Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Seçil Erzan iddianamesini kabul etti. İddanamede eski genel müdür için ‘Hakan Ateş, Seçil Erzan fonundan haberdardı’ denilerek 240 yıla kadar hapis cezası istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi!

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    Eski DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (AA)Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (AA)

    24 ŞİKAYETÇİ VAR
    24 kişinin ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldığı iddianamede; 'şüpheli' sıfatıyla yer alan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    İddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Hakan Ateş'in Seçil Erzan fonundan haberdar olduğu şu satırlarla yer aldı:

    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (AA)Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (AA)

    ATEŞ BİLİYORDU
    "Seçil Erzan'ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. isimli bankanın 600 şubesinden birisinin müdürü olduğu, alınan şüpheli ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık anlatımları ve mahkemenizin 2023/241 esas sayılı dosyası kapsamındaki deliller ışığında şüpheli Seçil Erzan'ın çalışmış olduğu Denizbank A.Ş. yetkilileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun da bilgisi dahilinde olmak üzere.

    Şüpheli Seçil Erzan'ın kendi ifadesinde de belirttiği gibi kendisinin ayrıcalıklı olarak tanındığı, dolayısıyla herhangi bir şube müdürünün bu şekilde bir 'illegal fon' adı altında müştekilerden para almasının mümkün olmadığı, bu nedenle müştekilerin bir kısmı ile yakınen iletişim ve ilişki halinde olan şüpheliler Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun suça konu teşkil eden 'yüksek faiz getirili illegal fondan' haberdar olduklarının değerlendirildiği..."

    Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Seçil Erzan fonundan haberdar olan Hakan Ateş için 240 yıl hapis cezası istendi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    KİM NE KADAR KAPTIRDI?
    - Bülent Çeviker ve İnci Çeviker 2.198.000 dolar,
    - Volkan Bahçekapılı ve Emre Belözoğlu 4.292.000 dolar,
    - Terim Arıcan ve Buse Terim 190.000 dolar,
    - Burhan Taşpolat ve Evrim Pınar Güzel 572.500 dolar, 844.958 dolar ve 1.500.000 TL,
    - İsmail İbrahim Çağlar 2.190.000 dolar, Muslera 500.000 dolar,
    - Selçuk İnan 1.535.000 dolar,
    - Nestor Fernando
    - Musa Mert Çetin 75.000 dolar,
    - Emrah Çolak ve Emre Çolak 3.212.000 dolar,
    - Ömer Kahraman 940.000 dolar ve 5.884.000 TL,
    - İbrahim Kocabaldır 140.000 dolar,
    - Uğur ve Nurettin Gözaçan 500 bin dolar,
    - Nuray Şengüller 312.000 dolar,
    - Deniz Güzel 125.000 dolar,
    - Atilla Baltaş 3 bin dolar,
    - Cüneyt Demir 150.000 dolar,
    - Mert Zeydanlı 2.720.000 dolar.

    Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianameSeçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame
    Seçil Erzan soruşturmasında flaş gelişme! Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında iddianame

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