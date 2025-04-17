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Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı: Su böyle fışkırdı

İstanbul Sancaktepe'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait boru patladı. Borudaki suyun fışkırarak metrelerce yükseğe çıkması cep telefonuyla kaydedildi.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 12:40
Sancaktepe’de İSKİ borusu patladı: Su böyle fışkırdı

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İstanbul'da yine İSKİ borusu patladı.

Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nin altından geçen su borusu bilinmeyen nedenle patladı.

Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)

SU METRELERCE FIŞKIRDI
Patlamanın etkisiyle borudan geçen tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarak caddeye aktı.

Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)

BÖLGEYE VERİLEN SU KESİLDİ
Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri çalışma yaparak suyu kesti.

Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)Sancaktepe'de İSKİ borusu patladı (AA)

Suyun patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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