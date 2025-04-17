Sancaktepe’de İSKİ borusu patladı: Su böyle fışkırdı

İstanbul'da yine İSKİ borusu patladı.
Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nin altından geçen su borusu bilinmeyen nedenle patladı.
İstanbul'da yine İSKİ borusu patladı.
Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nin altından geçen su borusu bilinmeyen nedenle patladı.
SU METRELERCE FIŞKIRDI
Patlamanın etkisiyle borudan geçen tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarak caddeye aktı.
BÖLGEYE VERİLEN SU KESİLDİ
Bölgeye sevk edilen İSKİ görevlileri çalışma yaparak suyu kesti.
Suyun patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.