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İBB ve İSKİ personeline "Ekrem İmamoğlu" baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar!

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP yönetimi tarafından başlatılan imza kampanyası büyük bir skandalı beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’de CHP’li yönetimin hazırladığı metin, personelin gönüllüymüş gibi gösterilerek zorla imzalatılmaya çalışıldığı öğrenildi. Birim şeflerinin bizzat dağıttığı ve personelin başında durduğu İsim, soy isim ve telefon numarası gibi bilgilerin yer adığı belge fişleme iddialarına sebep oldu. Kampanyanın asıl amacının, İmamoğlu ve ekibine yönelik ağır yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının üzerini örtmek olduğu değerlendirilirken, Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre çalışanlar arasında baskı ve fişleme korkusu nedeniyle ciddi bir tedirginlik yaşanıyor...

Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 17:28 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 17:37
İBB ve İSKİ personeline Ekrem İmamoğlu baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk çarkının deşifre olmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi türlü yollara başvurarak yolsuzluğu örmenin yollarını arıyor.

EKREM İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK KADROSU
Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

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CHP YOLSUZLUĞU ÖRTMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR
CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek perdelemeye çalıştı.

Özgür Özel sokak çağrısı ile kaos peşinde koştu. Yabancı ülkeleri Türkiye'yi şikayet etti ve milli markaları hedefe koyarak boykot çağrısı yaptı. CHP yönetimi son olarak sözde imza kampanyası ile erken seçim yapabileceğini düşünerek yeni bir siyasi operasyona girişti.

İBB VE İSKİ PERSONELE BASKI İLE İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR
Son olarak CHP'li İBB yönetiminin belediye ve İSKİ personeline bu kapsamda zorla imza attırmaya çalıştığı öğrenildi.

İSKİ personeline dayatılan form (Takvim.com.tr)İSKİ personeline dayatılan form (Takvim.com.tr)

"Gönüllülük" adı altından birim şefreleri tarafından personele form dayatıldı.

Dayatma formunda şu ifadeler yer aldı:

"Ben, yüreği Cumhuriyetten, Demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben Mili iradeyim. 23 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde, 15,5 Milyon vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı belirlenen Ekrem İmamoğlu, Hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan asla vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz düzen son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum"

FİŞLEME Mİ YAPACAKLAR?
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre birim şeflerinin bizzat dağıtarak personelin başında durduğu formların altında ise imza ile birlikte isim soy isim ve telefon numarası kutucuğu yer aldı.

İmamoğlu'nun adaylığını ve erken seçim çağrısını içeren belgeyi İmzalamayan personelin bu yolla fişleneceği konuşuluyor. Personeller uygulamadan tedirgin olurken istemeden imza atmak zorunda kaldıkları öğrenildi.

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