İBB ve İSKİ personeline "Ekrem İmamoğlu" baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar!

EKREM İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK KADROSU Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Özgür Özel sokak çağrısı ile kaos peşinde koştu. Yabancı ülkeleri Türkiye'yi şikayet etti ve milli markaları hedefe koyarak boykot çağrısı yaptı. CHP yönetimi son olarak sözde imza kampanyası ile erken seçim yapabileceğini düşünerek yeni bir siyasi operasyona girişti.

İBB VE İSKİ PERSONELE BASKI İLE İMZA ATTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Son olarak CHP'li İBB yönetiminin belediye ve İSKİ personeline bu kapsamda zorla imza attırmaya çalıştığı öğrenildi.

İSKİ personeline dayatılan form (Takvim.com.tr)

"Gönüllülük" adı altından birim şefreleri tarafından personele form dayatıldı.

Dayatma formunda şu ifadeler yer aldı:

"Ben, yüreği Cumhuriyetten, Demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben Mili iradeyim. 23 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde, 15,5 Milyon vatandaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı belirlenen Ekrem İmamoğlu, Hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan asla vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz düzen son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum"