Ekrem İmamoğlu tutuklandı İstanbul’u felç etme planı ortaya çıktı: Zararlı yazılımla tüm sistemlere sızacaklar! İşte İstanbul Kart’tan İSKİ’ye kirli oyunlar...

CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir operasyon başlatıldı.
CHP tarafından yönetilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük bir operasyon başlatıldı.
Operasyon sonrası yolsuzluk ve terörden ifade veren CHP'li Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve kent uzlaşısı kapsamında cezaevine gönderildi.
İSTANBUL'U KAOSA SÜRÜKLEME PLANI
Başkanvekili seçimlerinde İBB başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin geleceği merak edilirken, sosyal medyada şeytanın aklına gelmeyecek bir plan ortaya çıktı.
Bir örgütün İstanbul'u felç edecek bir kaos planı hazırladığı iddia edildi. Örgütün amacı, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması sonrası "İstanbul onsuz yönetilemez" algısı oluşturmak.
PEKİ BU NASIL OLACAK?
İddialara göre, örgüt tarafından İstanbul'un en kritik sunucularına zararlı yazılım yüklendi.
Bu yazılım; İstanbul Kart, Metro ulaşım sinyal sistemleri, doğal gaz hatları otomasyonu, İSKİ sunucuları gibi pek çok kritik hizmeti susturmayı planlıyor.
"DIŞ GÜÇLER YAPTI" ALGISINA BÜRÜNECEKLER
Aynı zamanda iddiaya göre sabotajın ardından olayın sorumluluğu başka yerlere yönlendirilecek. Örgüt, kendi kurduğu tuzağı "fidye yazılımı saldırısı" gibi göstererek sabotajı maskelemeyi planlıyor. Böylece "Bunlar o kadar beceriksiz ki siber güvenlik önlemi bile alamamışlar" diyerek halkı galeyana getirmeyi hedefliyor.
Böylelikle İstanbul halkı ayaklanacak ve Ekrem İmamoğlu'nun geri dönmesi için sokaklara çıkacak.
EN UMULMADIK ANDA DÜĞMEYE BASACAKLAR
Örgütün, bu planı harekete geçirmek için başkan değişikliğini beklediği ve en umulmadık anda yazılımı çalıştırarak İstanbul'u felç edecekleri iddia ediliyor.