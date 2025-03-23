Ekrem İmamoğlu tutuklandı İstanbul’u felç etme planı ortaya çıktı: Zararlı yazılımla tüm sistemlere sızacaklar! İşte İstanbul Kart’tan İSKİ’ye kirli oyunlar...

PEKİ BU NASIL OLACAK? İddialara göre, örgüt tarafından İstanbul'un en kritik sunucularına zararlı yazılım yüklendi. Bu yazılım; İstanbul Kart, Metro ulaşım sinyal sistemleri, doğal gaz hatları otomasyonu, İSKİ sunucuları gibi pek çok kritik hizmeti susturmayı planlıyor.

"DIŞ GÜÇLER YAPTI" ALGISINA BÜRÜNECEKLER

Aynı zamanda iddiaya göre sabotajın ardından olayın sorumluluğu başka yerlere yönlendirilecek. Örgüt, kendi kurduğu tuzağı "fidye yazılımı saldırısı" gibi göstererek sabotajı maskelemeyi planlıyor. Böylece "Bunlar o kadar beceriksiz ki siber güvenlik önlemi bile alamamışlar" diyerek halkı galeyana getirmeyi hedefliyor.

Böylelikle İstanbul halkı ayaklanacak ve Ekrem İmamoğlu'nun geri dönmesi için sokaklara çıkacak.