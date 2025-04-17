İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı basınına peş peşe demeçler verdi. İngiliz Financial Times'a "yeni siyasi planlarını" bildirdi. Seçim döneminde "ittifak masası" kurabileceklerini söyledi. Özel'in ardından İmamoğlu da aynı gazeteye yazı gönderdi. "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi. Dayanışma talep etti. ABD'ye ve Avrupalı liderlere dektek olmadıkları için eleştiri getirdi.



KAYYUM IDDIASINA SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları yalanladı. Tunç, iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür iddialara itibar edilmemelidir" dedi.

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