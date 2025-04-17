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CHP Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi!

CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı basınına peş peşe demeçler verdi. İngiliz Financial Times'a "yeni siyasi planlarını" bildirdi. Seçim döneminde "ittifak masası" kurabileceklerini söyledi. Özel'in ardından İmamoğlu da aynı gazeteye yazı gönderdi. İngiliz Financial Times’a yazı gönderen İmamoğlu, “2019’dan beri arayış içindeyim...” diyerek “Yeni masa” için dayanışma talep etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
CHP Türkiye’yi dünyaya şikayet için sıraya girdi!

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İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP, Türkiye'yi dünyaya şikayet için sıraya girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı basınına peş peşe demeçler verdi. İngiliz Financial Times'a "yeni siyasi planlarını" bildirdi. Seçim döneminde "ittifak masası" kurabileceklerini söyledi. Özel'in ardından İmamoğlu da aynı gazeteye yazı gönderdi. "2019'da İstanbul Belediye Başkanı olduğumdan beri bir alternatif arayışı içindeyim" dedi. Dayanışma talep etti. ABD'ye ve Avrupalı liderlere dektek olmadıkları için eleştiri getirdi.

KAYYUM IDDIASINA SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye kayyum atanacağına yönelik iddiaları yalanladı. Tunç, iddiayı yayanlar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür iddialara itibar edilmemelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu Financial Timesa Türkiyeyi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!Ekrem İmamoğlu Financial Timesa Türkiyeyi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
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