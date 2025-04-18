"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)

"DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLMİŞTİR"

Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti: "Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım."

Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Hatta tüm bunlara ilaveten Sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum."

Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.