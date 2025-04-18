"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

RASİM OZAN KÜTAHYALI, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI. (İHA)
"DÜŞÜNÜLMEDEN HAREKET EDİLMİŞTİR"
Kütahyalı, "İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşen polis sevkiyatlarının Ankara'daki Keçiören ve Etimesgut Belediyelerine yapılacak operasyonun habercisi olduğu yönündeki paylaşımı hakkında, şunları kaydetti: "Gazetecilik mesleğinden kaynaklı olarak 'ilk haber veren kişi olabilme başarısı' ve heyecanı sebebiyle düşünülmeden hareket edilmiştir. Gazetecilik mesleğim gereği şu an ismini söyleyemeyeceğim CHP'den eski bir yetkili ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde yanında emekli bir güvenlik bürokratı bulunuyor halde idi. Bu konuşma sırasında Etimesgut ve Keçiören belediyelerine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları bakımından soruşturma yapılabileceği yönünde net ifadeleri oldu. Ben buna rağmen yapmış olduğum paylaşımda elde ettiğim bilgi kesin ve güvenilir olduğu halde yargısal bir faaliyete ilişkin olması nedeniyle kesin kanaat bildirmeksizin 'galiba Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor' şeklinde ihtiyatlı bir dil kullanarak bu paylaşımı yaptım."
Yaptığı paylaşım sonrası düzeltme niteliğinde ek paylaşımlar yaptığını savunan Kütahyalı, şunları söyledi:
"Hatta tüm bunlara ilaveten Sayın Adalet Bakanı'nın benim yapmış olduğum paylaşımları baz alarak yapmış olduğu ve aleyhime kanaat içeren açıklamasını alıntılayarak 'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklıdır. Benim tahminlerim tamamen yanlıştır. Yılmaz Tunç ne dese haklıdır.' şeklinde ifadeler ile pişmanlığımı ayrıca dile getirdim. Gazetecilik mesleğim gereği bu ikinci yapmış olduğum paylaşıma ilişkin ilgili eski CHP yetkilisi ve yanında bulunan emekli bürokratın bilgilerini vermek istemiyorum."
Savcılık ifadesinde, "Derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." diyen Kütahyalı, borsa veya benzeri finansal kuruluşlardan haksız kazanç elde etmek amacıyla kişi veya kişilere telkin, tavsiye ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)
KÜTAHYALI'NIN YAPTIĞI PAYLAŞIM
CHP'ye kayyum atanacağını iddia eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise şu şekilde:
"Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor.
Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara'da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor."
SORUŞTURMAYI BAKAN DUYURMUŞTU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı" şeklinde sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara ilişkin adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
"CHP'YE KAYYUM ATANACAK" İDDİASINA SORUŞTURMA
Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."