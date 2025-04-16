Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Şam çıkarması: "Dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tam"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam ziyaretin ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başkenti Şam ziyaretin ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal eş-Şa'ar ile görüştüklerini belirten Bolat, "Suriye'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan, hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık." dedi.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığındaki görüşmemizde Türkiye ve Suriye olarak, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atacağımız ortak adımları ele aldık.
İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tamdır. Bu çerçevede Türkiye olarak, 8 Aralık devrimi sonrası, Halep ve Şam'a ticari temsilcilik açtık. Görüşmemizde, Ticaret Bakanlığı heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını bugün Sayon eş-Şa'ar ile geniş bir çerçevede ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk.
Türkiye ve Suriye, yeni dönemde ilişkilerini çok boyutlu şekilde geliştirme noktasında tarihi bir fırsata sahiptir. Suriye'nin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda iş dünyamızla birlikte yatırımdan, hizmetlere, altyapıdan mal ticaretine kadar geniş bir alanda iş birliğine açık olduğumuzu vurguladık.