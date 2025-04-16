Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Şam çıkarması: "Dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tam"

Bakan Bolat'ın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığındaki görüşmemizde Türkiye ve Suriye olarak, ikili ticari konuları, yatırımları, altyapı, ulaştırma, enerji, finans, sağlık ve gümrük konularında atacağımız ortak adımları ele aldık.

İç savaş sonrası dönemde yeniden imar ve inşa faaliyetlerinin yürütüleceği dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tamdır. Bu çerçevede Türkiye olarak, 8 Aralık devrimi sonrası, Halep ve Şam'a ticari temsilcilik açtık. Görüşmemizde, Ticaret Bakanlığı heyetlerimiz arasında gerçekleşen ilk toplantılarda ele alınan konu başlıklarını bugün Sayon eş-Şa'ar ile geniş bir çerçevede ele alma ve atılacak adımları değerlendirme fırsatı bulduk.