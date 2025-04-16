CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götürse de 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı süreci devam ediyor.



"Şaibe" iddiası ve "para karşılığı oy kullandırıldı" itiraflarıyla iptali istenen kurultayla ilgili Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazeteciler Şaban Sevinç ile İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesi alındı.

CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Lalelideki 4 dövizciden kamera kaydı istendi TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ



Takvim.com.tr'nin "kurultay" konu başlıklı Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme gelen "Laleli'deki dövizcilerden çanta çanta dolarlar taşındı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



DÖVİZ BÜROSU GÖRÜNTÜLERİ VE IPHONE VERİLİRKEN GÖRÜNTÜLER VAR



Taç Döviz, Karadeniz Döviz, Servet Döviz ve ATS Gold Döviz isimli 4 döviz bürosundan alınan kamera görüntüleri başsavcılığa ulaştırıldı.



Konuya ilişkin Veryansın TV'den Gazeteci Erdem Atay "Döviz bürosu görüntüleri ve iPhone verilirken video görüntüleri ortaya çıkacak. Siber bunları tespit etmiş" dedi.





CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)



SOĞUK CÜZDANLA VERİLEN KRİPTO PARALAR SU YÜZÜNE ÇIKIYOR



Bu gelişme sonrası kurultayda "soğuk cüzdan" usulüyle dağıtılan kripto paraların da tespit edilmesi ön görülüyor.



CHP kurultayını dizayn için kurultay delegelerine 1200 tablet ve telefonun dağıtıldığı CHP'ye yakın çevrelerce dile getirilmişti.