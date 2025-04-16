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CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe gölgesi günden güne artıyor. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği Laleli dövizcileri - Ankara hattındaki para trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı. Döviz bürosundaki transfer süreci ve lüks telefonların dağıtım anlarına ilişkin görüntülerin tespit edildiği öğrenildi. Telefon mevzusu ile ilgili itiraf da gecikmedi. CHP Hakkari delegeleri kendilerine gelen "Özgür Özel'e oy ver 600 bin TL + telefon al" teklifini anlattı. Öte yandan telefonların içerisinde soğuk cüzdan usulüyle dağıtılan kripto paralar da ayrı bir inceleme konusu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:39
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisini olağanüstü kurultaya götürse de 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı süreci devam ediyor.

"Şaibe" iddiası ve "para karşılığı oy kullandırıldı" itiraflarıyla iptali istenen kurultayla ilgili Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gazeteciler Şaban Sevinç ile İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesi alındı.

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TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ

Takvim.com.tr'nin "kurultay" konu başlıklı Tolgahan Erdoğan röportajında gündeme gelen "Laleli'deki dövizcilerden çanta çanta dolarlar taşındı" iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

DÖVİZ BÜROSU GÖRÜNTÜLERİ VE IPHONE VERİLİRKEN GÖRÜNTÜLER VAR

Taç Döviz, Karadeniz Döviz, Servet Döviz ve ATS Gold Döviz isimli 4 döviz bürosundan alınan kamera görüntüleri başsavcılığa ulaştırıldı.

Konuya ilişkin Veryansın TV'den Gazeteci Erdem Atay "Döviz bürosu görüntüleri ve iPhone verilirken video görüntüleri ortaya çıkacak. Siber bunları tespit etmiş" dedi.


CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor (Takvim.com.tr)

SOĞUK CÜZDANLA VERİLEN KRİPTO PARALAR SU YÜZÜNE ÇIKIYOR

Bu gelişme sonrası kurultayda "soğuk cüzdan" usulüyle dağıtılan kripto paraların da tespit edilmesi ön görülüyor.

CHP kurultayını dizayn için kurultay delegelerine 1200 tablet ve telefonun dağıtıldığı CHP'ye yakın çevrelerce dile getirilmişti.

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MEDYA AŞ. ÜZERİNDEN 1200 TELEFON DAĞITILDI

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan "Telefonla tablet konusunu kurultaydan sonra dile getiren gazeteciler oldu. Sonrasında "ya bu konu nedir?" diye biraz araştırma yaptığımızda çok ciddi iddialara ulaştık" demişti. Erdoğan, Murat Ongun'a "Bu işin göbeğinde sen mi varsın?" sorusunu yöneltmişti.

Kurultayda dağıtılan telefon ve tabletlerin ödemesinin Medya AŞ tarafından yapıldığını dile getiren Kılıçdaroğlu'na yakın simalardan Nuray Başaran ise "CHP Kurultayı için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş 3-4 tane şirketten alınmış. Bilgilerine faturalarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

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Telefon mevzusu beraberinde itirafları da getirdi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E OY VER 600 BİN TL + TELEFON AL"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren CHP 38. Kurultay delegesi Kemal Ölmez, "Bizi aradılar Özgür Özel'e oy vermemiz istendi. Buna karşılık olarak 600 bin lira para ve cep telefonları teklif edildi ve hiçbirisini kabul etmedik." ifadelerini kullandı.

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