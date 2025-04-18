Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Muzaffer Emir Cömert, bir dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü 2015'de CHP İzmir Milletvekili Adayı ve Selçuk Belediye Başkan Adayı olduğunu hala CHP'de aktif siyaset yaptığını söyledi. Cömert, 38. Olağan Kurultaydan Özgür Özel 'i desteklemek amacıyla onun ekibiyle çalışmalara katıldığını, 2023 Ekim ayı içerisinde kurultaydan önce kurultay delegeleri ile görüşüp Özel lehine ikna etmek amacıyla Erzurum'a gittiğini ifade etti.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve o dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Berkay Gökçınar ile birlikte olduklarını söyleyen Cömert ifadesinde, "Yanımda Ankara milletvekili Umut Akdoğan ve o dönemki Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Berkay Gökçınar ile birlikteydik. Ekibimizin başında Umut Akdoğan vardı. Önce Erzurum il başkanlığına gittik. Orada milletvekili Umut Akdoğan mevcut gündem ile alakalı bir basın açıklaması yaptı. Biz de o sırada il binasında toplanan kurultay delegeleri ile tek tek görüşerek kendilerini Özgür Özel lehine oy kullanmalar için ikna etmeye çalıştık. Sonra Umut Akdoğan'ın başkanlığında il başkanı ve delegeler olduğu halde hep birlikte Erzurum'da bulunan bir cağ kebapçısına gittik. Orada uzun uzun konuşup delegeleri Özgür Özel'e oy vermeleri için ikna etmeye çalıştık. Daha sonra Umut Akdoğan ile Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş bizden başka bir arabaya binerek havaalanına doğru hareket ettiler. Biz de diğer delegeler ile birlikte başka bir araçla yola çıktık. Daha sonra Umut Akdoğan'a durum nedir diye sorduğumuzda kendisi bize hitaben 'Erzurum konusu çözüldü, ikna ettik' dedi" ifadelerini kullandı.

Muzaffer Emir Cömert (Takvim Foto Arşiv)

Cömert, kurultay dönemi içerisinde Ankara'da bir otelde kaldığını aktararak, "Kurultaydan 2-3 gün önce Erzurum delegeleri de bu otele geldiler. Erzurum kurultay delegelerinden Yusuf Gögerkaya 'Özgür Özel'e destek vermemiz için il başkanımız Serhat Can Eş'e para vermişsiniz.' diye bana sordu. Bende kendisine konuyla alakalı hiçbir bilgim olmadığını, bunu gidip il başkanlarına sorması gerektiğini söyledim" dedi.

"DELEGELERE DAĞITMAK İÇİN 2 MİLYON DOLAR"

Gögerkaya'nın bulunduğu yerden aldığını anlatan Cömert, bulunduğu yere gittiğinde elinde takım elbise ile ayakkabı poşeti olduğunu, kendisine 'Bunlar nedir?' diye sorduğunda 'İl Başkanı Serhat Can Eş'in hediyesi' olduğunu söylediğini ifade etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cömert, "Otele döndüğümde Erzurum kurultay delegelerinden isimlerini hatırlamadığım üç dört kişinin daha aynı takım elbise ve ayakkabı poşetlerinin ellerinde olduğunu gördüm. Onlara da Erzurum il başkanı bu hediyeleri vermiş. Kurultaydan bir gün önce Yusuf Gögerkaya'ya 'Erzurum il başkanı gerçekten para almış mı' diye sorduğumda, bana hitaben 'Evet almış ama duyumumuz çok yüksek miktar, bize verdiği ise bin, bin 500 dolar. Ben de bu parayı harcamam saklarım başıma bela olmasın' dedi. Bu sırada yanımda arkadaşım Mustafa Erdoğdu vardı. Kendisi eski Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı idi. Daha sonra CHP'ye katıldı.