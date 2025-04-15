Daha önce CHP 'nin başını çektiği 6'lı masaya akıl verdiğini söyleyen Savaş Genç bu kez de Özgür Özel 'e istikamet çizdi.

FETÖ'DEN KAOS AKLI Özel'in gerilim siyasetine FETÖ 'den de hem destek hem "akıl" geldi.

"Türkiye'de yapılması gereken şu; Şehir şehir gezip miting yapsın Özgür Özel çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil aynı anda tüm şehirlerde o bölgenin milletvekilleri hatipleri organizasyonlar yapması gerekiyor. Bu organizasyonlar sadece erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük değil yargı reformunu talep eden tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bu bir yargı darbesiyse biz yargı reformu istiyoruz. Yargı reformu olmadan gidilecek erken seçime de güvenmiyoruz."

Son gelişme "CHP, FETÖ'nün siyasi mühendisliğine yeniden mi teslim oluyor?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

6'LI MASAYA "YAVAŞ-İMAMOĞLU" AKLI VERMİŞTİ Savaş Genç ismi, 2023 seçimlerinde de CHP 'ye yön verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Altılı Masa'ya, " Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olsun" önerisini sunan FETÖ 'cü Genç'in bu teklifi kısa sürede kabul görmüştü.

MC TV'NİN FETÖ İLİŞKİSİ YENİ DEĞİL Mobility Channel (MC), 2011'de otomobil yayını yapmak amacıyla kuruldu. Ancak 2012'nin ortalarında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu Grubu'na satıldı. 2 Ağustos 2012'den itibaren tamamen örgütün içeriklerini yayınlayan bir propaganda aracına dönüştü.

Sosyal medyada yapılan tanıtımlara göre kanalıdaki diğer firari teröristler arasında, Bedrettin Uğur, Abdullah Abdulkadiroğlu, Fatih Akalan, Mehmet Doğan, Fuat Karazeybek, Kübra Aydın, Nedim Hazar ve Ahmet Daşdan da bulunuyor. Yeni kanal yapılanmasının, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'deki en yakın isimlerinden Cevdet Türkyolu ile bağlantılı olduğu da biliniyor.

"FETÖ'NÜN KURDUĞU KANAL CHP'Yİ POHPOHLAYACAK"

Takvim Gaztesi Yazarı Bülent Erandaç hem FETÖ'nün CHP'ye çizdiği istikamete hem de haşhaşilerin yayın organına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Saraçhane'de yaşananların bir kaos planı olduğuna dikkat çeken Bülent Erandaç şunları söyledi:

"Bu FETÖ'cü firari yine CHP'ye taktik veriyor. Verdiği taktikler de CHP tarafınan aynen uygulanıyor. Özgür Özel de bu taktiklere yabancı biri değil. 2023'teki olay gibi...

Bu gelişmeleri dikkatle değerlendirirken önemli bir olay gerçekleşti. Avrupa'daki firari FETÖ'cüler MC kanalını yeniden faaliyete geçirdi. Bunun başında Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen var. Doğrudan doğruya ABD'den Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Erkam Avtav gibi isimler bu işin organizasyonunu yaptılar ve Almanya'dan Samanyolu ile ortak yayın yapan bu karanlık mağfillerle beraber kara propagandaya başladılar."

Önümüzdeki günlerde söz konusu kanaldan yapılan yayınlarlar Özel'in yapacağı bu mitinglerin çok pohpohlanacağını belirten Bülent Erendaç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel'e taktik verenler belli ki Avrupa'daki işgal beyinleri Türkiye'yi işgal etme beyinleri bu işin içinde. Özellikle bu televizyonun da devreye sokulması ve merkezinde Almanya'nın olması çok dikkat çekici. Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı program yapacak. Bunun parası nereden geliyor diye merak edip sordum birkaç yere. Dediler ki; Fetullah Gülen'in ölmesinden sonra bütün para kaynakları Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu üzerinde... Tüm bu kanal için harcamaları Cevdet Türkyolu'nun yaptığı söyleniyor. Yeni dönemde FETÖ'nün bu kirli paralarını CHP'nin mitinglerini desteklemek CHP'ye taktikler vermek için kullanılacak. "