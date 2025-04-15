Özgür Özel yaptığı çağrılarla sokakları karıştırdı (Takvim.com.tr Arşiv)
FETÖ'DEN KAOS AKLI
Özel'in gerilim siyasetine FETÖ'den de hem destek hem "akıl" geldi.
Daha önce CHP'nin başını çektiği 6'lı masaya akıl verdiğini söyleyen Savaş Genç bu kez de Özgür Özel'e istikamet çizdi.
Firari FETÖ'cü Savaş Genç
Genç, CHP lideri Özgür Özel'e seslenerek açık açık sokak çağrısı yaptı. "CHP Türkiye'yi ayağa kaldırmalı" diyen firari FETÖ'cü şunları söyledi:
"Türkiye'de yapılması gereken şu; Şehir şehir gezip miting yapsın Özgür Özel çok güzel. Bayraklaştırılması gereken sadece Özgür Özel'in şehir şehir gezerek miting yapması değil aynı anda tüm şehirlerde o bölgenin milletvekilleri hatipleri organizasyonlar yapması gerekiyor. Bu organizasyonlar sadece erken seçim ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük değil yargı reformunu talep eden tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bu bir yargı darbesiyse biz yargı reformu istiyoruz. Yargı reformu olmadan gidilecek erken seçime de güvenmiyoruz."
6'LI MASAYA "YAVAŞ-İMAMOĞLU" AKLI VERMİŞTİ
Savaş Genç ismi, 2023 seçimlerinde de CHP'ye yön verdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Altılı Masa'ya, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olsun" önerisini sunan FETÖ'cü Genç'in bu teklifi kısa sürede kabul görmüştü.
Firari FETÖ'cü Genç'in 2023'te yaptığı paylaşım (Takvim.com.tr Arşiv)
Son gelişme "CHP, FETÖ'nün siyasi mühendisliğine yeniden mi teslim oluyor?" sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
FETÖ AVRUPA'DA YENİ PROPAGANDA KANALI KURDU: BAŞINDA GÜLEN'İN YEĞENİ VAR
Öte yandan FETÖ'nün yeni bir propaganda kanalı kurduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları, yurtdışından yürüttükleri kara propagandalara bir yenisini daha ekledi.
Örgütün medya yapılanmasında yer alan firari isimler, daha önce Türkiye'de yayın hayatına son verilen MC TV'yi Avrupa'da yeniden faaliyete geçirdi.
Kanalın başında, eski STV spikeri ve geçtiğimiz Ekim ayında ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen bulunuyor.
Firari FETÖ'cüler kurdukları kanalın tanıtımını yaptı
HAKAN ŞÜKÜR DE ORADA!
MC TV'nin kadrosunda, birçok firari FETÖ'cü yer alıyor. Gri bültenle aranan Hakan Şükür'ün kanalda program yapacağı öğrenildi.
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür (Takvim.com.tr Arşiv)
Z KUŞAĞINI ZEHİRLEYECEKLERR
Örgütün tepe isimlerinden Ekrem Dumanlı'nın geçmişte sık sık program yaptığı Erkam Tufan ise Z kuşağına yönelik içerikler hazırlayacak.
Sosyal medyada yapılan tanıtımlara göre kanalıdaki diğer firari teröristler arasında, Bedrettin Uğur, Abdullah Abdulkadiroğlu, Fatih Akalan, Mehmet Doğan, Fuat Karazeybek, Kübra Aydın, Nedim Hazar ve Ahmet Daşdan da bulunuyor. Yeni kanal yapılanmasının, örgüt elebaşı Gülen'in ABD'deki en yakın isimlerinden Cevdet Türkyolu ile bağlantılı olduğu da biliniyor.
FETÖ'cü Erkam Tufan
MC TV'NİN FETÖ İLİŞKİSİ YENİ DEĞİL
Mobility Channel (MC), 2011'de otomobil yayını yapmak amacıyla kuruldu. Ancak 2012'nin ortalarında FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu Grubu'na satıldı. 2 Ağustos 2012'den itibaren tamamen örgütün içeriklerini yayınlayan bir propaganda aracına dönüştü.
MC EU adıyla Avrupa'da faaliyet gösteren kanal, 15 Kasım 2015'te Türksat'taki yayını durdurulan medya organları arasında yer aldı. 2017'de ise Samanyolu Avrupa'nın Hotbird uydusundaki frekansından farklı içeriklerle yeniden yayına başladı. Kanalın merkezi Almanya'da bulunuyor.
"FETÖ'NÜN KURDUĞU KANAL CHP'Yİ POHPOHLAYACAK"
Takvim Gaztesi Yazarı Bülent Erandaç hem FETÖ'nün CHP'ye çizdiği istikamete hem de haşhaşilerin yayın organına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Saraçhane'de yaşananların bir kaos planı olduğuna dikkat çeken Bülent Erandaç şunları söyledi:
"Bu FETÖ'cü firari yine CHP'ye taktik veriyor. Verdiği taktikler de CHP tarafınan aynen uygulanıyor. Özgür Özel de bu taktiklere yabancı biri değil. 2023'teki olay gibi...
Bu gelişmeleri dikkatle değerlendirirken önemli bir olay gerçekleşti. Avrupa'daki firari FETÖ'cüler MC kanalını yeniden faaliyete geçirdi. Bunun başında Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen var. Doğrudan doğruya ABD'den Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Erkam Avtav gibi isimler bu işin organizasyonunu yaptılar ve Almanya'dan Samanyolu ile ortak yayın yapan bu karanlık mağfillerle beraber kara propagandaya başladılar."
Önümüzdeki günlerde söz konusu kanaldan yapılan yayınlarlar Özel'in yapacağı bu mitinglerin çok pohpohlanacağını belirten Bülent Erendaç sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özel'e taktik verenler belli ki Avrupa'daki işgal beyinleri Türkiye'yi işgal etme beyinleri bu işin içinde. Özellikle bu televizyonun da devreye sokulması ve merkezinde Almanya'nın olması çok dikkat çekici. Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı program yapacak. Bunun parası nereden geliyor diye merak edip sordum birkaç yere. Dediler ki; Fetullah Gülen'in ölmesinden sonra bütün para kaynakları Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu üzerinde... Tüm bu kanal için harcamaları Cevdet Türkyolu'nun yaptığı söyleniyor. Yeni dönemde FETÖ'nün bu kirli paralarını CHP'nin mitinglerini desteklemek CHP'ye taktikler vermek için kullanılacak. "