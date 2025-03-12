CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi

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Nuray Başaran: Kurultayda dağıtılan 1200 telefonun ödemesi Medya AŞ tarafından yapıldı (Takvim.com.tr)



CHP'YE YAKIN KALEM BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: MEDYA AŞ KURULTAYDAKİ ŞAİBELERLE BAĞLANTILI



Tartışmalara sürerken CHP'ye yakın kalemlerden olan Nuray Başaran, Medya AŞ'nin doğrudan kurultaydaki şaibelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

CHP kurultayına tele-dizayn!



KURULTAYDA DAĞITILAN 1200 TELEFONUN ÖDEMESİNİ MEDYA AŞ YAPTI



Kurultayda dağıtılan telefon ve tabletlerin ödemesinin Medya AŞ tarafından yapıldığını dile getiren Başaran, "CHP Kurultayı için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş 3-4 tane şirketten alınmış. Bilgilerine faturalarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.