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CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP'ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi

İBB iştiraki Medya AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma şaibeli CHP kurultayına kadar uzandı. Kurultayda dağıtılan 1200 tablet ve telefonun ödemesinin Medya AŞ tarafından yapıldığı ortaya çıktı. 1200 delege ve GSM numarasını inceleme altına alan savcılık bahse konu telefonları kimlerin kullandığını da tespit etti. Takvim.com.tr günler öncesinden Medya AŞ soruşturmasının kurultaya uzanan boyutuna dikkat çekmiş, "Bu işin göbeğinde Murat Ongun mu var?" sorusunu yöneltmişti. Gelinen bu noktada İBB eliyle CHP kurultayının dizayn edildiği bir kez daha görülmüş oldu.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 09:19 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 09:49
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi

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İBB iştiraki Medya AŞ'nin adı mahkemelik olan ve iptali için dava açılan CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibelere karıştı.

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun vasıtasıyla kurultay zamanı delegelere lüks telefon ve tabletler dağıtıldığı CHP'ye yakın isimler tarafından dillendirildi.

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TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ!

Takvim.com.tr iddiaları gündeme getirip Medya AŞ soruşturmasının kurultaya uzanan boyutuna dikkat çekti. Ongun vasıtasıyla dağıtıldığı iddia edilen lüks telefon ve tabletlerin Medya AŞ üzerinden mi elde edildiğini kamuoyu adına sordu.

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CHP'Lİ İSİM SORDU... BU İŞİN GÖBEĞİNDE MURAT ONGUN MU VAR?

Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan ise "Telefonla tablet konusunu kurultaydan sonra dile getiren gazeteciler oldu. Sonrasında "ya bu konu nedir?" diye biraz araştırma yaptığımızda çok ciddi iddialara ulaştık" dedi.

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Erdoğan, Murat Ongun'a "Bu işin göbeğinde sen mi varsın?" sorusunu yöneltti.

Nuray Başaran: Kurultayda dağıtılan 1200 telefonun ödemesi Medya AŞ tarafından yapıldı (Takvim.com.tr)Nuray Başaran: Kurultayda dağıtılan 1200 telefonun ödemesi Medya AŞ tarafından yapıldı (Takvim.com.tr)

CHP'YE YAKIN KALEM BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: MEDYA AŞ KURULTAYDAKİ ŞAİBELERLE BAĞLANTILI

Tartışmalara sürerken CHP'ye yakın kalemlerden olan Nuray Başaran, Medya AŞ'nin doğrudan kurultaydaki şaibelerle bağlantılı olduğunu söyledi.

CHP kurultayına tele-dizayn!



KURULTAYDA DAĞITILAN 1200 TELEFONUN ÖDEMESİNİ MEDYA AŞ YAPTI

Kurultayda dağıtılan telefon ve tabletlerin ödemesinin Medya AŞ tarafından yapıldığını dile getiren Başaran, "CHP Kurultayı için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş 3-4 tane şirketten alınmış. Bilgilerine faturalarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun (Takvim.com.tr)

SAVCILIK TESPİT ETTİ... TELEFON NUMALARI VE IMEI'LER EŞLEŞTİRİLDİ

Öte yandan delegelerin telefon numaraları ve IMEI'ler üzerinden bahse konu telefonların kimin kullandığı savcılık tarafından tespit edildi.

Nuray Başaran konuya ilişkin "1200 delege ve telefon numaraları üzerinden savcılık o telefonları kimlerin kullandığını tespit etti. Bir kısmının bu telefonları sattığını biliyoruz. Cep telefonunun faturaları Medya AŞ'den ödenmiş" şeklinde konuştu.

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