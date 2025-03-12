CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi

İBB iştiraki Medya AŞ'nin adı mahkemelik olan ve iptali için dava açılan CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibelere karıştı.
Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun vasıtasıyla kurultay zamanı delegelere lüks telefon ve tabletler dağıtıldığı CHP'ye yakın isimler tarafından dillendirildi.
TAKVİM.COM.TR GÜNDEME GETİRDİ!
Takvim.com.tr iddiaları gündeme getirip Medya AŞ soruşturmasının kurultaya uzanan boyutuna dikkat çekti. Ongun vasıtasıyla dağıtıldığı iddia edilen lüks telefon ve tabletlerin Medya AŞ üzerinden mi elde edildiğini kamuoyu adına sordu.
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan Murat Ongun'a zor soru: Bu işin göbeğinde sen mi varsın?
CHP'Lİ İSİM SORDU... BU İŞİN GÖBEĞİNDE MURAT ONGUN MU VAR?
Takvim.com.tr'ye konuşan CHP'li Tolgahan Erdoğan ise "Telefonla tablet konusunu kurultaydan sonra dile getiren gazeteciler oldu. Sonrasında "ya bu konu nedir?" diye biraz araştırma yaptığımızda çok ciddi iddialara ulaştık" dedi.
Erdoğan, Murat Ongun'a "Bu işin göbeğinde sen mi varsın?" sorusunu yöneltti.
Nuray Başaran: Kurultayda dağıtılan 1200 telefonun ödemesi Medya AŞ tarafından yapıldı (Takvim.com.tr)
CHP'YE YAKIN KALEM BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: MEDYA AŞ KURULTAYDAKİ ŞAİBELERLE BAĞLANTILI
Tartışmalara sürerken CHP'ye yakın kalemlerden olan Nuray Başaran, Medya AŞ'nin doğrudan kurultaydaki şaibelerle bağlantılı olduğunu söyledi.
KURULTAYDA DAĞITILAN 1200 TELEFONUN ÖDEMESİNİ MEDYA AŞ YAPTI
Kurultayda dağıtılan telefon ve tabletlerin ödemesinin Medya AŞ tarafından yapıldığını dile getiren Başaran, "CHP Kurultayı için 1200 telefon alındığı tespit edilmiş 3-4 tane şirketten alınmış. Bilgilerine faturalarına ulaşıldı" ifadelerini kullandı.