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Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'den milyonları duygulandıran paylaşım: "Babam duaya inanır dua edin"

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanedeki tedavisi yoğun bakımda devam eden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım milyonları duygulandırdı. "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım." ifadeleriyle yoğun bakımdaki babasına seslenen Önder, dua istedi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 19:01
Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder’den milyonları duygulandıran paylaşım: Babam duaya inanır dua edin

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım milyonları duygulandırdı.


BABAM DUAYA İNANIR DUA EDİN
"En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım." ifadeleriyle yoğun bakımdaki babasına seslenen Önder'in kızı, "Gecenin bir yarısı "Mavra yapalım mı?" diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin." diyerek dua istedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in kızını telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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