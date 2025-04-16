AK Parti'den CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: "Sırrı Süreyya Önder'e saygısızlık"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de basın açıklaması yaptı. (AA)

Usta, CHP milletvekillerinin konudan haberdar olduğunun ve Genel Kurula hazırlıklı ve planlı geldiğinin altını çizdi.

"Neresinden bakarsanız tamamıyla usulsüz, milletin, Meclis'in iradesine, Anayasa'ya ve İçtüzük'e aykırı bir eylem içerisine girmişlerdir." ifadesini kullanan Usta, şöyle devam etti:

"Biz bugün Meclis'te ortak kararla Sırrı Süreyya Önder'e dayanışmamızı ve geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle bir korsan eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmüş olmalarını milletin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bunu yapacak kadar CHP'nin içindeki çekişme ve kavgalar yüzünden, yakın zamanda yeniden belirlenecek olan Meclis başkanvekilliği görevlerinin ve makamın hevesine kapılarak, CHP Grubunun yapmış olduğu baskıya karşı Sayın Gülizar Biçer, Divan'da tarafsız oturmayı becerememiştir. Tamamıyla bir CHP Grubu vekili veya bir CHP grup başkanvekili gibi Divan'ı yönetmeye kalkmıştır. Bu açıdan kendisini bütün görev ve yetkilerini ihlal ederek Meclis'in amir hükümlerine de aykırı geldiği için hem kınıyoruz hem de bunun sonuçlarının mutlaka olması gerektiğini belirtmek istiyorum."

"BU ÇOK BÜYÜK BİR AYIPTIR, SAYGISIZLIKTIR"

Usta, Karaca'nın, artık tarafsız olarak Meclis Başkanvekilliği görevini yapamayacağını vurguladı.

Karaca ve CHP'ye tepki gösteren Usta, "CHP'nin bugün yapmış olduğu örnek, haftalardır gündeme taşıdıkları cuntacılığın en ala örneğidir. Bütün milletvekillerinin, Anayasa'nın, İçtüzük'ün, milletin vermiş olduğu iradenin sınırlarını, yetkisini, görevini aşarak, kötüye kullanarak kendi eylemlerini Divan'dan yapmaya çalışmışlardır. Bundan daha ala cuntacılık örneği de olamaz. Bu konuda Sayın Meclis Başkanının, yetkisini, görevini kötüye kullanan Sayın Gülizar Biçer'e gerekli işlemi yapması için de davette, çağrıda bulunuyoruz. Artık Meclis Başkanvekili olarak görev yapması, bir oturum yönetmesi kesinlikle mümkün değildir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin, Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasından diğer siyasi parti gruplarının haberi olmadığına dikkati çeken Usta, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile de konuştuğunu, böyle bir günde böyle bir davranış ve tutumunun sergilenmesinden çok üzgün olduklarını kendisine ilettiğini söyledi.

CHP'nin, TBMM'yi eylem alanına çevirme çabalarına asla izin vermeyeceklerini kaydeden Usta, "Kendi iç çekişmelerini ve kavgalarını artık gidip kendi partilerinde yapsınlar. Ne üniversitelerimizi ne öğrencilerimizi ne de Meclis Divan kürsüsünü iç çıkar kavgaları için kullanmaya çalışmasınlar. Bu çok büyük bir ayıptır, saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Usta, Anayasa Mahkemesinin, Atalay ile ilgili karar hükmünün TBMM Genel Kurulunda okutulmasının bağlayıcılığına ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Hiçbir bağlayıcılığı yok. Tamamıyla hukuki camiada ve alemde hükümsüz bir işlem yapmışlardır. Yok hükmündedir. Bunu ben kendim de zaten işlemi devam ettirirken, Katip Üyemiz kalkmış, Divan boşken ve Meclis Başkanının gündeme dair onayı olmadan korsan olarak gündeme alıp okudukları bildiriyle hukuku çiğnediklerini başta söyledim. O yüzden okunan o kararın hiçbir hükmü de yoktur, tamamen hukuksuzdur. Bunu kendilerine Genel Kurulda da söylememize rağmen hiçbir dikkate almayıp okutmaya da devam etmiştir. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Yapılan işlemin hukuki camiada hükmü yoktur."