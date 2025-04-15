CHP’nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat’ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları

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KARABAT PARAYI ELDEN TESLİM ETTİ

Uyanık, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye açıkça Özgür Karabat'a sordum. Karabat odasında bulunan bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira olduğunu söylediği nakit parayı çıkarıp bana, delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim.

Daha sonra Özgür Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan 'Sırrı' isimli kişi beni kendilerine ait bir araçla TBMM'den alarak, Beytepe'deki evime götürdü. Araçtan indiğimiz sırada aracın bagajında bulunan içerisinde kargo kolilerinin bulunduğu büyükçe bir kutuyu elime verdi. Ben de bunları alıp evime çıktım ancak kutuyu hiç açmayıp evin içerisinde vestiyere bıraktım. Bir gün sonra Sırrı, beni telefonla arayarak 'Market kartlarının fazlasını yanlışlıkla sana vermişim, bunları geri almam lazım, yoksa Baki Aydöner beni perişan eder', diye telefonda bana yalvardı. Ben de 'gelip alın' dedim. İlyas Şahin (eski Artvin merkez CHP ilçe başkanı ve İstanbul'da İSKİ koordinatörü) beni telefonla aradı. Bulunduğum siteye geldi. Ben kolinin içerisinden 100 bin lira değerinde market kartını kurultay delegelerine dağıtmak üzere aldım, geriye kalan tüm kartları koli içerisinde İlyas Şahin'e teslim ettim. Bu sırada İlyas Şahin, Baki Aydöner'i telefonla arayarak kartları almak için geldiğini söyledi, telefonu bana verdi. Telefonda Baki Aydöner, bana hitaben 'Abi market kartlarının fazlasını sana yanlışlıkla vermişler, daha 10-15 ile dağıtacağız, kutunun içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık market kartı var, senin durumun iyi, kapında bir domuzun eksik.' diye söyleyince ben de telefonda Baki Aydöner'e hitaben 'Kapımda bir tek sen eksiksin.' diye söyledim ve telefonu kapattık."