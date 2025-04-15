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CHP'nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat'ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları

CHP'nin şaibeli kurultayında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla devam eden soruşturmada Bitlis delegesi Veysi Uyanık'ın ifadesinde çarpıcı detaylar var. Paraları kargo poşetinde Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'tan aldığını söyleyen Uyanık, Karabat'ın şoförünün kendisine bir de market kartlarının olduğu bir koli verdiğini Özel lehine imza karşılığında ise ayı zamanda Muş delegesi Arif Adanur'un ablasını İSKİ'de işe yerleştirdiklerini anlattı.

Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 17:15
CHP’nin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabat’ı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları

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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada, partinin Bitlis delegesi Veysi Uyanık tanık sıfatıyla ifade verdi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Uyanık, 37. Dönem CHP Bitlis İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda delege olarak oy kullandığını anlattı.

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38. Olağan Kurultay'dan yaklaşık bir hafta önce CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın daveti üzerine İstanbul'a gittiğini ve Beyoğlu ilçesinde bir otelde kaldığını anlatan Uyanık, "Otelde Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu ve Metin Kaya ile birlikte girişte bulunan toplantı odasında gündüz vakti toplantı yaptık. Bu toplantıda İmamoğlu, Özgür Özel'i desteklememi istedi ve diğer detayları da Özgür Karabat ile halletmemi söyledi." ifadesini kullandı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim Foto Arşiv)Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim Foto Arşiv)

Ekrem İmamoğlu'nun doğu ve güneydoğu illerindeki kurultay delegelerindeki etkisini bildiğini, bu nedenle İmamoğlu'nun Özel lehine delegeleri ikna etmesini istediğini aktaran Uyanık, kurultaydan kısa süre önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Karabat'nın odasında görüşme yaptıklarını belirtti.

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KARABAT PARAYI ELDEN TESLİM ETTİ
Uyanık, ifadesine şöyle devam etti:

"Ben 'Delegelere Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında ne vereceksiniz?' diye açıkça Özgür Karabat'a sordum. Karabat odasında bulunan bir kargo poşeti içerisinde 100 bin lira olduğunu söylediği nakit parayı çıkarıp bana, delegelere dağıtılmak üzere elden teslim etti. Ben 100 bin lirayı elden aldım. Ayrıca market alışveriş kartlarının da arabada olduğunu, oradan da bana bu kartlardan vereceğini ve benim de bunları delegelere dağıtmamı söyledi. Ben de kendisine bana verdiği paraları ve market kartlarını kendilerinin istediği şekilde ilgili kurultay delegelerine dağıtacağımı ve kendilerine bilgi vereceğimi söyledim.

Daha sonra Özgür Karabat'ın şoförü ve danışmanı olan 'Sırrı' isimli kişi beni kendilerine ait bir araçla TBMM'den alarak, Beytepe'deki evime götürdü. Araçtan indiğimiz sırada aracın bagajında bulunan içerisinde kargo kolilerinin bulunduğu büyükçe bir kutuyu elime verdi. Ben de bunları alıp evime çıktım ancak kutuyu hiç açmayıp evin içerisinde vestiyere bıraktım. Bir gün sonra Sırrı, beni telefonla arayarak 'Market kartlarının fazlasını yanlışlıkla sana vermişim, bunları geri almam lazım, yoksa Baki Aydöner beni perişan eder', diye telefonda bana yalvardı. Ben de 'gelip alın' dedim. İlyas Şahin (eski Artvin merkez CHP ilçe başkanı ve İstanbul'da İSKİ koordinatörü) beni telefonla aradı. Bulunduğum siteye geldi. Ben kolinin içerisinden 100 bin lira değerinde market kartını kurultay delegelerine dağıtmak üzere aldım, geriye kalan tüm kartları koli içerisinde İlyas Şahin'e teslim ettim. Bu sırada İlyas Şahin, Baki Aydöner'i telefonla arayarak kartları almak için geldiğini söyledi, telefonu bana verdi. Telefonda Baki Aydöner, bana hitaben 'Abi market kartlarının fazlasını sana yanlışlıkla vermişler, daha 10-15 ile dağıtacağız, kutunun içerisinde yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık market kartı var, senin durumun iyi, kapında bir domuzun eksik.' diye söyleyince ben de telefonda Baki Aydöner'e hitaben 'Kapımda bir tek sen eksiksin.' diye söyledim ve telefonu kapattık."

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İSKİ'DE İŞE YERLEŞTİLER
Kartları arabanın bagajına koyarken fotoğrafını çektiğini, ertesi gün Tandoğan'da bir kafeye giderek Bitlis kurultay delegeleri Rıdvan Bildirici, Ömer Akışık ve Şerif Sayın'a verdiğini, kendisine kart almadığını belirten Uyanık, şu beyanda bulundu:

"Ayrıca o toplantı sırasında il başkanı Metin Güzelkaya'yı bir kenara çekerek Özgür Karabat'ın kendisi için 100 bin lira para ayırdığını, Meclis'e giderse kendisine vereceğini söyledim. Daha sonra kendisi TBMM'ye gidip Özgür Karabat'ın odasında 100 bin lira para nakit aldığını bana söyledi. Ben kurultaydan sonra Özgür Karabat'a kimlere kart ve para dağıttığımı ismen bildirdim. Muş delegesi olan Arif Adanur'un Özgür Özel lehine imzasını ikna ederek ben aldım. Götürüp CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye Özgür Özel'in Turan Güneş'teki seçim ofisinde Bitlis delegelerinin imzaları ile birlikte elden teslim ettim. Bunun üzerine Arif Adanur'un ablasını İSKİ'de işe yerleştirdiler."

Uyanık, CHP'li olarak partisi hakkındaki şaibe iddiasının araştırılıp gerçeğin ortaya çıkartılmasını, varsa tespit edilecek sorumluların cezalandırılmasını ve şaibe tespit edilmesi halinde mahkemece kurultayın iptal edilmesini istedi.

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