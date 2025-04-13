ABD’li BM yetkilisi Jeffrey Sachs ifşa etti! İşte ABD’nin İsrail planı! 5 yılda 7 savaş!

Sachs, Suriye 'deki durum ve bölgedeki çatışmalardan ABD 'nin ve Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) sorumlu olduğunu, bölgede gerçek diplomasi yürütülmedikçe ve " CIA operasyonları sonlanmadıkça" barışın olamayacağını savundu.

BM SDSN Başkanı Jeffrey Sachs (AA)

5 YILDA 7 SAVAŞ LİSTESİ

ABD'nin Suriye'deki nihai hedefinin, silahlandırdığı cihatçı grubun Suriye'de iktidara gelmesi olduğunun altını çizen Sachs, "CIA operasyonlarından kaynaklanan kamu diplomasisi sona ermedikçe barış gelmeyecek. İsrail, tüm Orta Doğu'yu askerileştirmeye son vermedikçe barış gelmeyecek. Çünkü Suriye savaşı, İsrail'in teşvik ettiği altı savaşın sadece bir tanesi. Lübnan, Irak, Libya, Somali ve Sudan'da. Aslında bu liste bizde vardı. Wesley Clark, 2011 yılında Pentagon'dan bir kağıtla bilgilendirilmişti. Amaç beş yıl içinde yedi savaş çıkarmaktı. Netanyahu'nun büyük üzüntüsüne rağmen gerçekleşmeyen tek savaş İran'la olandı. İsrail hâlâ bu savaşı kışkırtmaya çalışıyor" dedi.

"BİRÇOK SAVAŞIN SORUMLUSU ABD VE İSRAİL"

Sachs, bölgede yaşanan birçok kriz ve savaşın sorumlusunun ABD yönetimi ve müttefiki İsrail olduğunu ve bunların kasten yapıldığını iddia ederek, dış aktörler bölgeden elini çekmedikçe barışın sağlanamayacağını yineledi.

ABD'nin siyasi, askeri ve mali desteği olmasa İsrail'in bir gün savaşamayacağına, Gazze'de soykırım yapamayacağına dikkati çeken Sachs, BM tarafından geçmişte Suriye için yürütülen barış görüşmelerinin de ABD'nin reddetmesi nedeniyle başarılı olamadığını kaydetti.

Sachs, ABD'nin Filistin'i devlet olarak tanıması ve İsrail'e desteğini bırakması durumunda bölgede savaşın bitebileceğini söyledi.