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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten skandal Türkiye sözleri

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis Türkiye'yi hedef alan açıklamalarında Atina'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu ve gerekirse ordunun beş dakika içinde her yere müdahale edebileceğini öne sürdü.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 15:17
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis’ten skandal Türkiye sözleri

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda ülkenin askeri modernizasyon çabalarına ilişkin bilgi verirken Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

Türkiye'nin Yunanistan için 'Bir tehdit olmaya devam ettiğini' öne süren Houpis "Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu" kaydetti ve Yunanların "en ufak bir güvensizlik hissetmemesi gerektiğini" belirtti.

"5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ"
CNN Yunanistan Houpis'in açıklamalarını "Genelkurmay Başkanı: Türkiye tehdit olmaya devam ediyor - Beş dakika içinde her yere müdahale etmeye hazırız" başlığı ile okuyucularına sundu.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

Türkiye'nin günlük olarak yeni tartışma konuları gündeme getirdiğini iddia eden Genelkurmay başkanı, Yunanistan'ın ise sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) konularında hassasiyet gösterdiğini öne sürerek "Türk tarafından gelen açıklamalara çok büyük ölçüde toleransımız var ancak gerektiği takdirde beş dakika içinde müdahale etmeye hazırız" dedi.

12 YILLIK SAVUNMA PLANI
Konuşmasında ekonomik kriz döneminde oluşan operasyonel boşlukların büyük ölçüde kapatıldığını belirten Houpis, 12 yıllık yeni bir savunma planı hazırlandığını duyurdu. Houpis, bu plan kapsamında insansız hava araçları gibi teknolojik gelişmelere özel önem verildiğini vurguladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

Yunan ordusunun operasyonel kabiliyetlerine dikkat çeken Houpis, kara birliklerinin adalardaki stratejik avantajlarının korunması için çalıştıklarını da açıkladı.

Yeni silahlanma programının beş temel parametre üzerine inşa edildiğini kaydeden Houpis, hedeflerinin mevcut sistemlerin operasyonel kullanımının artırılması olduğunu bildirdi. Yunan ordusunun deniz ve hava kuvvetleri için yeni birimler oluşturmayı planladığını ifade eden Houpis, ordunun operasyonel kabiliyetlerini güçlendireceklerini sözlerine ekledi.

YUNANİSTAN'IN AŞİL KALKANI PROJESİ

Houpis, "Aşil Kalkanı" projesiyle adaların ve Doğu Akdeniz'in korunmasını amaçladıklarını da söyledi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

Yunan hükümeti de Aşil Kalkanı programının, savunma reformunda en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurguluyor.

Sistemin yaklaşık 2,8 milyar avroya mal olması öngörülürken; taktik balistik füzeler, uçaklar, savaş gemileri, denizaltılar ve insansız hava araçlarına karşı kullanılacak sistemlerin entegre edilmesi öngörülüyor.

Çarşamba günü hükümetinin uzun vadeli savunma stratejisini açıklayan ve önümüzdeki 12 yıllık savunma ekipmanları planlarını ayrıntılarıyla açıklayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sistemin 2027 yılına kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

GENÇLERE ASKERİ KARİYER ÇAĞRISI

Houpis, konuşmasında askeri okulların önemine de değindi. Askerliğin bir görev olduğunu vurgulayan Houpis, subayların hem asker hem de bilim insanı kimliği taşıdığını belirtti. Silahlı kuvvetlerde görev yapmanın vatan savunması gibi yüksek bir amaç taşıdığını ifade eden Houpis, askeri kariyerin maddi olarak da makul bir geçim sağladığını vurgulayarak gençlere 'askeri kariyer' çağrısında bulundu.

Houpis, bölgedeki jeopolitik istikrarsızlığa dikkat çekerek, hibrit tehditlere karşı en etkili yöntemin güç kullanımı olduğunu savundu. Houpis, "Bir lider asla huzur içinde uyumaz" ifadelerini kullanarak, son dönemde yaşanan çatışmalardan çıkarılan derslerin, Yunanistan'ın savunma stratejisini şekillendirdiğini kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR
Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın skandal açıklamalarına sosyal medyadan büyük tepki geldi. Bazı kullanıcılar Yunanistan askeri sayısı ile dalga geçerken bazı kullanıcılar ise Başkan Erdoğan'la yanıt verdi.

İşte o tepkilerin bazıları:

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