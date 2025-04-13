Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis’ten skandal Türkiye sözleri

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis'ten hadsiz sözler (Ekran görüntüsü)

Türkiye'nin Yunanistan için 'Bir tehdit olmaya devam ettiğini' öne süren Houpis "Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu" kaydetti ve Yunanların "en ufak bir güvensizlik hissetmemesi gerektiğini" belirtti.

"5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ"

CNN Yunanistan Houpis'in açıklamalarını "Genelkurmay Başkanı: Türkiye tehdit olmaya devam ediyor - Beş dakika içinde her yere müdahale etmeye hazırız" başlığı ile okuyucularına sundu.