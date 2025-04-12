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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Erkan Kork ve Flash Haber açıklaması! O iddiayı yalanladı

RTÜK, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork’un sahibi olduğu iddia edilen Flash Haber TV ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun yayıncı kuruluşların hisse devrine onay verme yetkisi olmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonlarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı.

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 16:41
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Erkan Kork ve Flash Haber açıklaması! O iddiayı yalanladı

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RTÜK, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork'un sahibi olduğu iddia edilen Flash Haber TV ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork'un sahibi olduğu iddia edilen ve Flash Haber TV logosuyla yayın yapan kuruluşa ilişkin olarak RTÜK'e yöneltilen asılsız iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Mer'i mevzuata göre RTÜK'ün, yayıncı kuruluşların hisse devrini ya da satışını engelleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu tür işlemlerde, yayıncıların RTÜK'e en geç 30 gün içinde bildirimde bulunması yeterlidir. Bildirim yapıldıktan sonra RTÜK süreçleri başlar.

Erkan Kork'un hisse devrine ilişkin bildirimi RTÜK'e ulaştıktan sonra, "Flash Haber" logolu yayın kuruluşuna dair hiçbir iş veya işlem Üst Kurul tarafından onaylanmamış, (logo değişikliği, HD yayın talebi, kablo yayın talebi vb.) herhangi bir izin verilmemiştir.

Yayıncı kuruluşların kendi içindeki ticari faaliyetlerinin RTÜK'ün bilgisi ve onayı dâhilinde gerçekleştiği yönündeki iddialar, hem yasal gerçeklikten uzak hem de kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonudur.

Söz konusu yayın kuruluşu, yürütülen adli süreç sonucunda TMSF'ye devredilmiş olup, RTÜK süreci tüm boyutlarıyla yakından takip etmektedir.

RTÜK'e yönelik asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan bu girişimlere karşı sessiz kalınmayacak; kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz aynı kararlılıkla sürdürülecektir."

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