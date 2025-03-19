Payfix davasında yeni gelişme: Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!

Merkez Bankası gözetimi ve denetimi altındaki PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "PayFix, Aypara ve İninal'ın ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri durdurulmuştur. Ayrıca, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



Bunlara ek olarak, TCMB kararı ile PayFix, Aypara ve İninal'ın tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur." Öte yandan Erkan Kork'un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kork'un ifadesinde, "Şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve suç örgütü kurmadım" dedi. Kork, ifadesinde İsrailliler'e ait bankayı satın aldığı için operasyona maruz kaldığını iddia etti.