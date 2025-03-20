O MESAJLARIN ARDINDAN BAHİS DÜNYASINA ADIM ATTILAR

İddiaya göre 2016 yılına kadar Kork'un ekonomik durumu oldukça kötüydü. En büyük hayali ise bir bahis sitesi kurmaktı. Kork'un yolu, bir yemek firmasının sahibi olan H.M. ile kesişti ve onun sponsorluğunda mobil bir bahis sitesi kurmak için görüşmelere başladı. 14 Temmuz 2016 tarihinde Erkan Kork, H.M.'ye attığı mesajda "Ortak ne durumdayız. Sıkıştım, gönderince haber verir misin" yazdı. Mesajın hemen ardından H.M. Kork'un hesabına 2 bin lira gönderdi. 15 Temmuz 2016'da "Ortak bugün ödeme yapmam lazım. Mobilciler uygulama için bekliyor. Dün sistemi aldım. Rezil kepaze oluruz adamlara. Aman ortak" diye yazdı. 3 gün sonra mesaja yanıt veren H.M. "5 bin lira hesapta kardeş" diyerek yanıt verdi. 29.07.2016 tarihinde ise H.M., "Ortak senin için, geleceğimiz için, yatlarda kızlar için, inandığımız zorluklar için... Tüm zorluklara rağmen 3 bin TL hesapta" yazdı. İddiaya göre bu para transferlerinin ardından Erkan Kork ve H.M. bahis dünyasına ilk adımı attı ve Madobet'i kurdu.