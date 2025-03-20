Küresel bahis baronlarının kara paralarını Bankpozitif ve Payfix ödeme sistemi üzerinden komisyon karşılığı akladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Erkan Kork'un soruşturma kapsamında milyarlarca liralık kara para trafiği de ortaya çıktı.
Kork'un 2016 yılına kadar ekonomik durumunun çok kötü olduğu ve arkadaşlarından aldığı borç paralarla hayatını idame ettiği soruşturma dosyalarına girerken, 5 yıl sonra ise bahis paraları ile dev bir servetin üzerinde oturduğu belirlendi. 75 sayfalık o iddianamede öne çıkan detayları Sabah'tan Ümit Erkan Demircan gündeme getirdi.
O MESAJLARIN ARDINDAN BAHİS DÜNYASINA ADIM ATTILAR
İddiaya göre 2016 yılına kadar Kork'un ekonomik durumu oldukça kötüydü. En büyük hayali ise bir bahis sitesi kurmaktı. Kork'un yolu, bir yemek firmasının sahibi olan H.M. ile kesişti ve onun sponsorluğunda mobil bir bahis sitesi kurmak için görüşmelere başladı. 14 Temmuz 2016 tarihinde Erkan Kork, H.M.'ye attığı mesajda "Ortak ne durumdayız. Sıkıştım, gönderince haber verir misin" yazdı. Mesajın hemen ardından H.M. Kork'un hesabına 2 bin lira gönderdi. 15 Temmuz 2016'da "Ortak bugün ödeme yapmam lazım. Mobilciler uygulama için bekliyor. Dün sistemi aldım. Rezil kepaze oluruz adamlara. Aman ortak" diye yazdı. 3 gün sonra mesaja yanıt veren H.M. "5 bin lira hesapta kardeş" diyerek yanıt verdi. 29.07.2016 tarihinde ise H.M., "Ortak senin için, geleceğimiz için, yatlarda kızlar için, inandığımız zorluklar için... Tüm zorluklara rağmen 3 bin TL hesapta" yazdı. İddiaya göre bu para transferlerinin ardından Erkan Kork ve H.M. bahis dünyasına ilk adımı attı ve Madobet'i kurdu.
Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" diye tanıtan Kork, yasadışı bahsi Türkiye'de yayarak kısa sürede milyarlarca liralık bir servete ulaştı.
2016 yılında 2 bin lirayı dahi arkadaşından borç alan Kork, 2023'te ise Bankpozitif'i 30 milyon dolar ödeyerek satın aldı.
Soruşturma kapsamında "Bahis Baronu" Erkan Kork ve bir dönem sevgilisi olduğu iddia edilen şirketin operasyon müdürü Hülya Turan arasındaki banka transferleri de ortaya çıktı.
Turan'ın banka hesaplarına 2017-2023 yılları arası 42 milyon TL para girişi oldu. Bu kişinin hesabından ise anılan dönemde 41 milyonluk para çıkışı olduğu belirlendi.
FİLMİN SPONSORU OLMUŞ
Kork, eski sevgilisi Turan'ın oyuncu kızı Meltem Beydilli için de kesenin ağzını açtı. Kork, şirketin iletişim müdürü olan oyuncu Meltem Beydilli'nin başrolünü oynadığı "Hain" isimli film için sponsor oldu.