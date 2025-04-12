Özgür Özel Batı’ya dert yandı: Karşılık bulamayınca tehditler savurdu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Yolsuzluk"tan tutuklanması sonrası Türkiye'yi yurt dışına şikayet etti. Destek çıkmayanları eleştirdi. İngiltere Başbakanı Starmer'e yönelik "Hata yaptı" sözleri, "Pes" dedirtti.



ÇOK ÖZEL ŞİKAYET

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışından destek aradı. BBC, CNN, Dolce Velle ve The Economist gibi birçok yayın organına Türkiye aleyhinde açıklamalar yaptı. Son olarak İngiliz The Guardian'ın kapısını çaldı! Daha önce BBC'ye verdiği röportajda İngiliz Başbakan Keir Starmer'e yaşananlara tepki göstermemesi nedeniyle sitem eden Özel, yine sazı eline aldı.



Gazetedeki söz konusu haberde, "Starmer'ın, tam bir kınama yapmamasından duyduğu rahatsızlığı anlatan Özel, "Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar" ifadesini kullandı. Haberde Özel'in kullandığı "Bu süreç sona erdiğinde, düşmanlarımızın yüksek sesle söylediklerinden çok dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Bu sürecin kaybedeni, sadece benim gözümde değil, tüm dünyadaki demokrasi güçlerinin gözünde Starmer'dır" sözler, Türkiye'de ve İngiltere'de hayret uyandırdı.



24 ŞİRKETE KAYYUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş'nin de olduğu 101 şüpheliye ait 24 şirkete, TMSF tarafından kayyum atandı. Ayrıca yine zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı açıklandı.

HESAP ZAMANI

İBB'nin "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklu görevden alınmış başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu'nun, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapıldı. İmamoğlu "Ben kavgacı değilim, gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım. Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk bayrağını görür, Atatürk'ü görür, Türk milletini görür" ifadesini kullandı. Bu ifade, sosyal medya yankı uyandırdı: Atatürk maskesini takmaya başladı.



KULE DAVASI BAŞLADI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması Çağlayan'da 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya, tutuksuz sanık CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona gelelerek "Yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklu bulanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise SEGBİS sistemiyle katıldı. Sanıkların beraatlerini istedikleri davanın duruşması 19 Kasım'a ertelendi.

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