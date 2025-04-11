İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli "yolsuzluk" operasyonunun yankıları sürerken Cumhuriyet Halk Partisi yine koltuk kavgasına tutuştu...
EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI CHP'DE DENGELER DEĞİŞTİ
Ön seçim ile "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olmayı planlayan Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi İBB'ye yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.
Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)
"Usulsüz diploması" iptal edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapisten çıksa bile yasalar gereği adaylığı şimdilik mümkün görünmüyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK HAMLELERİ
Şaibeli kurultay iddialarının ardından olağanüstü kurultay ile koltuğunu sağlama alma hamlesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de adaylık sinyalleri vermeye başladı.
EKREM İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA NE OLACAK?
CHP yandaşı Halk TV'ye katılan Özgür Özel, "İmamoğlu adaylaştırılamazsa Özgür Özel ne yapacak?" sorusuna yanıt verdi.
Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel bu kez ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da sildi.
Mansur Yavaş'ın "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine gönderme yapan Özel seçilecek adayın İmamoğlu'nun yedeği olacağını işaret ederek, Yavaş'a "İşine bak" mesajı gönderdi.
"KAĞIT ÜZERİNDE BİR ADAY OLUR KAMPANYAYI YAPARIZ"
Özgür Özel şunları söyledi:
"İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması hala geri verilmedi. Ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarıda mı? Dışarıdaysa otobüsün üstünde ama birlikte ama ayrı şehirlerde kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar. Bir yerde otobüsün üstüne Ali Mahir Başarır çıkar, bir yerde Murat Emir çıkar. Bir yerde partinin genel başkan yardımcıları Ha bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız. Ekrem Bey de otobüse çıkar.