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Özgür Özel'den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş'a "İşine bak" mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk operasyonuyla tutuklanması, iptal edilen usulsüz diploması ve siyasi yasak ihtimaliyle CHP’de adaylık savaşı kızıştı. Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda kağıt üzerinde bir ismin aday olacağını, ancak kampanyanın İmamoğlu’nun özgürlüğü için bir referanduma dönüşeceğini söyledi. Bu çıkışla Mansur Yavaş’ın "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine gönderme yapan Özel, "Mansur Bey'in şu tarafından da çok memnunum. Onun gücü icraatında, Öyle. işine gücüne bakmasında. İşine gücüne bakıyor. Şimdi de yapacak." diyerek Mansur Yavaş’ı saf dışı bıraktı. Özel'in ilerleyen süreçte adaylık yürüyüşünü "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP’nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyerek başlatacağı söyleniyor.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:26 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:59
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?

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Ön seçim ile "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olmayı planlayan Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi İBB'ye yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.

Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)

"Usulsüz diploması" iptal edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapisten çıksa bile yasalar gereği adaylığı şimdilik mümkün görünmüyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ADAYLIK HAMLELERİ
Şaibeli kurultay iddialarının ardından olağanüstü kurultay ile koltuğunu sağlama alma hamlesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de adaylık sinyalleri vermeye başladı.

EKREM İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA NE OLACAK?
CHP yandaşı Halk TV'ye katılan Özgür Özel, "İmamoğlu adaylaştırılamazsa Özgür Özel ne yapacak?" sorusuna yanıt verdi.

Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)Mansur Yavaş Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv/Depo Photos)

Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özgür Özel bu kez ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da sildi.

Mansur Yavaş'ın "Kimsenin yedeği olmam" sözlerine gönderme yapan Özel seçilecek adayın İmamoğlu'nun yedeği olacağını işaret ederek, Yavaş'a "İşine bak" mesajı gönderdi.

Özgür sinyal verdi: İşine bak Mansur

"KAĞIT ÜZERİNDE BİR ADAY OLUR KAMPANYAYI YAPARIZ"
Özgür Özel şunları söyledi:

"İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi, adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması hala geri verilmedi. Ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor. İmamoğlu dışarıda mı? Dışarıdaysa otobüsün üstünde ama birlikte ama ayrı şehirlerde kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar, bir şehirde milletvekillerimiz yapar. Bir yerde otobüsün üstüne Ali Mahir Başarır çıkar, bir yerde Murat Emir çıkar. Bir yerde partinin genel başkan yardımcıları Ha bir tane kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız. Ekrem Bey de otobüse çıkar.

"İMAMOĞLU TELEVİZYONDAN İZLER BİZ MİTİNG YAPARIZ"
Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı. Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz. 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner. Ekrem İmamoğlu'nun hapiste mi kalsın, özgür mü olsun? Referanduma dönüştürürsünüz. Türkiye'de otokrasi mi olsun, demokrasi mi olsun? Adayın isminin kim olduğunun önemi yok."

MANSUR YAVAŞ'A GÖNDERME ÜSTÜNE GÖNDERME
İmamoğlu olmazsa olacak adayın "yedek" olacağını ima eden Özel, "Bu bağlamda da ilk kez söyleyeyim. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık, o adaylık milletin adayı Ekrem İmamoğlu'nun yerine, bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık. Ha o aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi, başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Cumhurbaşkanı ise cumhurbaşkanlığına." dedi.

Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Arşiv)

"MANSUR BEY İŞİNE GÜCÜNE BAKACAK"
Yavaş'a "İşine bak" mesajı veren Özgür Özel şunları söyledi:

"Mansur Bey ilk gün ne dediyse orada, dedi ki: "Ekrem Bey ile seçim kazanılıyorsa ben Ekrem Bey'in arkasındayım. En mutlu ben olurum." dedi. "Bir aksilik olursa da ben fırsatçılık mırsatçılık yapmam. Hep kimsenin yedeği de olmam." bunu da söylüyor. "Bana partim bir görev verirse de o görevi yaparım." diyor. Şimdi de aynı çizgide ben de Mansur Bey'in şu tarafından da çok memnunum. Onun gücü icraatında, Öyle. işine gücüne bakmasında. İşine gücüne bakıyor. Şimdi de yapacak. Hep birlikte, parti için örneğin Ankara'da bir miting yaptık veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde ona ihtiyaç var, koşuyor, geliyor zaten."

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADAYLIK PLANI
Öte yandan Yavaş'ı yarış dişine itmeye çalışan Özgür Özel'in ilerleyen süreçte adaylık yürüyüşünü "Eğer İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamıyorsa CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır" diyerek başlatacağı söyleniyor.

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