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Rüşvet anları anbean kameraya yansımıştı! 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu düzenlendi. Peronlara yerleştirilen gizli kameralarla rüşvet aldığı tespit edilen 38 gümrük memuru gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:08
Rüşvet anları anbean kameraya yansımıştı! 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi

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Edirne'de emniyet ve jandarmanın birlikte yürüttüğü çalışma ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi. (İHA)Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi. (İHA)
Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. (İHA)Rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı. (İHA)

350 ŞÜPHELİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. (İHA)Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. (İHA)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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