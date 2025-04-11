Rüşvet anları anbean kameraya yansımıştı! 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi

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Edirne'de emniyet ve jandarmanın birlikte yürüttüğü çalışma ile Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi. (İHA)

Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.