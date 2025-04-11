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Kosova Cumhurbaşkanı Osmani'den Başkan Erdoğan sözleri: Haklı davamızın güçlü bir savunucusudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Osmani, Erdoğan’ın dostluk ve ortak vizyonun güçlü bir sesi olduğunu vurguladı. Osmani Başkan Erdoğan için, "Kosova’nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:32 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:53
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’den Başkan Erdoğan sözleri: Haklı davamızın güçlü bir savunucusudur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN VJOSA OSMANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Forum kapsamında temaslar gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Kosova ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.

OSMANİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

HAKLI DAVANIN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU
Erdoğan'ın, Kosova'ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova'nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye'nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.

Osmani'nin X paylaşımıOsmani'nin X paylaşımı

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu 2025'in açılışında Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 74 bakan, 450'ye yakın üst düzey temsilci ve 140'ı aşkın ülkeden katılımcı yer aldı.

Forumda 3 gün boyunca muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

ADF 2025'teki faaliyetler, forumun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak izlenebilecek, ayrıca birçok oturum TRT aracılığıyla canlı yayınlanacak.

50'ye yakın ülkeden 950 gazetecinin de takip ettiği forum, paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle 13 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.

Başkan Erdoğandan 4. Antalya Diplomasi Forumunda önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan 4. Antalya Diplomasi Forumunda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğandan 4. Antalya Diplomasi Forumunda peş peşe kritik temaslarBaşkan Erdoğandan 4. Antalya Diplomasi Forumunda peş peşe kritik temaslar

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