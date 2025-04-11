Kosova Cumhurbaşkanı Osmani’den Başkan Erdoğan sözleri: Haklı davamızın güçlü bir savunucusudur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Antalya 'da dördüncü kez düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025 (ADF) başladı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Kosova ile ilişkileri her alanda geliştirmekte kararlı olduğunu, iki ülkenin 1 milyar avroluk ticaret hacmi hedefine ulaşmaya yaklaştığını, hedefin 3 milyar avroya yükseltilebileceğini ifade etti.

OSMANİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani Sadriu ile bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

HAKLI DAVANIN GÜÇLÜ SAVUNUCUSU

Erdoğan'ın, Kosova'ya her zaman destek veren, her zorlukta ve başarıda yanlarında duran bir lider olduğunu belirten Osmani, "Erdoğan, dostluğun ve ortak vizyonun güçlü bir sesidir. Kosova'nın kendini kanıtlamış bir dostu, haklı davamızın güçlü bir savunucusu ve devlet kurma sürecimizin her aşamasında sağlam bir destek sütunudur." görüşünü paylaştı.

Osmani, Türkiye'nin, barış, güvenlik ve bölgesel kalkınma konularında önemli bir ortak olduğuna dikkati çekerek, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güven, saygı ve gelecek vizyonu üzerine inşa edildiğini vurguladı.